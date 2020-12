Duas das pessoas que tenham apresentado propostas habilitam-se a ganhar um vale de compras de 100 euros para usar na loja 100% Luxembourg, em Grevenmacher, que vende apenas produtos nacionais, assim como o livro “Aläert, jauwen, Zockerboun”, do ZLS.

‘Palavra Luxemburguesa do Ano’ conhecida no dia 28

Diana ALVES Duas das pessoas que tenham apresentado propostas habilitam-se a ganhar um vale de compras de 100 euros para usar na loja 100% Luxembourg, em Grevenmacher, que vende apenas produtos nacionais, assim como o livro “Aläert, jauwen, Zockerboun”, do ZLS.

A ‘Palavra Luxemburguesa do Ano’ será conhecida no próximo dia 28 de dezembro.

É a primeira vez que o Centro para a Língua Luxemburguesa (Zenter fir d’Lëtzebuerger Sprooch (ZLS), na designação original) lança este tipo de iniciativa. Para chegar à palavra vencedora, o organismo lançou um apelo a propostas, que terminou ontem. Mais de 500 propostas chegaram à caixa de e-mail do ZLS.

Agora, a equipa do instituto vai elaborar uma short list com 15 palavras. Depois, caberá a um júri selecionar o ‘top 10’. A primeira palavra da lista será considerada a ‘Palavra Luxemburguesa de 2020’. A decisão será então conhecida a 28 de dezembro.

O júri é composto pelo Comissário para a Língua Luxemburguesa, Marc Barthelemy, pela presidente do Conselho para a Língua Luxemburguesa, Myriam Welschbillig, e por um representante do ZLS, outro da RTL e outro da rádio 100,7. ‘A Palavra do Ano 2020’ é uma parceria entre Centro para a Língua Luxemburguesa, a RTL e a rádio 100,7.

Note-se que duas das pessoas que tenham apresentado propostas habilitam-se a ganhar um vale de compras de 100 euros para usar na loja 100% Luxembourg, em Grevenmacher, que vende apenas produtos nacionais, assim como o livro “Aläert, jauwen, Zockerboun”, do ZLS.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.