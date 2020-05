O Macharelato da Corte já iniciou "ações e medidas necessárias" para resolver este caso.

Palácio grão-ducal denuncia falso perfil do Grão-Duque Herdeiro no Twitter

(hdb) - O Palácio grão-ducal alerta para uma alegada fraude que envolve o nome e a imagem do Grão-Duque Herdeiro, Guillaume.



Segundo um recente e raro comunicado, o Macharelato do Palácio grão-ducal revela que alguém criou um falso perfil do Grão-Duque Herdeiro na rede social Twitter.

A família grã-ducal "foi contactada várias vezes" sobre esta conta no Twitter, que circulava com o nome "Guillaume Jean De Nassau" (@JeanNassau). Uma conta falsa, sem qualquer ligação com o Grão-Duque Herdeiro ou com a Monarquia luxemburguesa, esclarece o comunicado.

A conta apresenta ainda uma foto de Guillaume e a referência "Servindo o povo do Luxemburgo".

O Palácio grão-ducal pede, por isso, ao público "que não atribua qualquer crédito" a esta conta no Twitter, acrescentando que o Macharelato iniciou "ações e medidas necessárias" para resolver este caso.

