O Grão-Duque Henri festeja este sábado o seu 67º aniversário e o Príncipe Sébastian, o filho mais novo os seus 30 anos. “Um 16 de Abril duplamente feliz”, diz a Grã-Duquesa.

Palácio celebra aniversários de Grão-Duque Henri e Príncipe Sébastian

A data de hoje, 16 de abril, é sempre especial para a família Grão-Ducal, pois neste dia celebram-se dois aniversários no palácio, o do Grão-Duque Henri e o do filho mais novo, o príncipe Sébastian.



Este sábado, o Grão-Duque Henri celebra os seus 67 anos e Sébastian o 30º aniversário.

“Um 16 de Abril duplamente feliz: Feliz Aniversário ao meu marido e ao nosso Sébastian”, escreve a Grã-Duquesa Maria Teresa nas redes sociais neste dia.

O príncipe Sébastian é o mais novo dos quatro filhos do casal Grão-Ducal, nascido há 30 anos, e recebido com alegria pelos irmãos, Alexandra, de 31 anos, Louis, de 35, Félix, de 37 anos e Guillaume, de 40 anos, que por ser o mais velho é o Grão-Duque Herdeiro.

Soberano há 22 anos, o Grão-Duque Henri nasceu em 16 de abril de 1955 no Castelo de Betzder, sendo o filho mais velho dos Grão-duques Jean e Joséphine-Charlotte de Luxemburgo.

Grão-Duque Henri. Os seus 20 anos de reinado com os portugueses no coração Faz hoje duas décadas que Henri se tornou soberano do Grão-Ducado. As celebrações online, a sua ligação à comunidade lusa e gosto especial do Grão-Duque pelas "sardinhas" e da Grão-Duquesa pelos "pasteis de bacalhau".

Os 20 anos de reinado de Henri foram celebrado em plena pandemia pelo que os festejos foram muito discretos e ansiando por melhores dias no mundo.

Este sábado, haverá certamente festa familiar no palácio, uma data especial para o casal Grão-Ducal reunir os seus quatro filhos, cônjuges, companheiros e netos. Uma casa cheia.

Recorde alguns momentos da família real do Luxemburgo com laços tão especiais aos portugueses do Luxemburgo e a Portugal. Já no próximo mês de maio, o Grão-Duque Henri e Maria Teresa realizam uma visita oficial a Portugal.

