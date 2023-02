O ministro da Educação esclarece que, apesar de se terem baixado os termóstatos para poupar energia, o conforto continua a ser o mesmo.

Equipamentos

Pais queixam-se que água das piscinas do Luxemburgo é demasiado fria

Redação O ministro da Educação esclarece que, apesar de se terem baixado os termóstatos para poupar energia, o conforto continua a ser o mesmo.

Numa questão parlamentar dirigida a Claude Meisch (DP), o ADR transmitiu queixas de alguns pais que alegadamente disseram que os filhos tinham apanhado resfriados nas piscinas porque a água não estava quente o suficiente.

O ministro da Educação fez o ponto da situação, esclarecendo que a piscina "mais fria" do país é a piscina de mergulho do La Coque, o centro nacional desportivo e cultural luxemburguês, aquecida a 25 graus em vez dos 26 anteriores.

Nas escolas secundárias, a temperatura mais baixa é de 26,3 graus e diz respeito à piscina de 50m do campus de Geesseknäppchen, anteriormente aquecida a 27,4 graus. Nas outras piscinas do país, a temperatura situa-se entre os 26,5 e os 31 graus O liceu Edward Steichen é a escola que fez a maior redução de temperatura, de 30 para 28 graus.

Piscinas mais frias e edifícios às escuras. O plano da Cidade do Luxemburgo para o inverno Ruas e edifícios do município vão estar menos iluminados e luz será reduzida uma hora. De acordo com os cálculos, vai reduzir o consumo anual em 8%.

Ministro diz que não há razão para preocupação

Temperaturas que não são incomportáveis para os alunos, afirma o governante, citando uma circular do Ministério da Educação francês: "A sensação de conforto térmico para os participantes em atividades educacionais é essencial para o bom funcionamento das atividades educacionais. (...) Para as classes primárias, esta sensação corresponde geralmente a uma temperatura da água de 27 graus e a uma temperatura do ar de 24 a 27 graus".

Claude Meisch garante que não há motivo para preocupação relativamente às constipações apanhadas durante as aulas de natação, uma vez que o número de casos da doença é maior no inverno do que nas outras estações, "não só entre os estudantes, mas em todas as faixas etárias".

Recorde-se que, no ano passado, a temperatura das piscinas foi reduzida pelo La Coque - responsável pela gestão das piscinas - no âmbito das medidas de poupança energética implementadas um pouco por todo o país na sequência da crise energética impulsionada pela guerra na Ucrânia.



A maioria das escolas secundárias do Luxemburgo que gerem as suas próprias piscinas, também seguiram o exemplo e baixaram a temperatura.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.