Pelo menos 75 pais e professores já assinaram a carta aberta dirigida aos ministros da Educação e da Saúde.

Pais e professores pedem ao Governo para travar situação "muito preocupante" nas escolas

Tiago RODRIGUES Um coletivo de pais e professores enviou esta sexta-feira uma carta aberta aos ministros da Educação, Claude Meisch, e da Saúde, Paulette Lenert, para apelar à ação do Governo para travar a atual "situação muito preocupante" nas escolas. Pelo menos 75 pessoas já assinaram o documento.

"A situação atual nas escolas do nosso país é muito preocupante, devido à rápida propagação da variante Omicron", escrevem estes pais e professores na introdução da carta. A comunidade escolar está a preocupada com o número de casos positivos de covid-19, que "está a aumentar todos os dias".

De acordo com o último relatório semanal do Ministério da Saúde, o número de novos casos nas escolas correspondeu a metade do total de casos no país na semana de 17 a 23 de janeiro.

Para os encarregados e docentes, os ministérios da Educação e da Saúde "não parecem ter tido em consideração dois aspetos importantes da pandemia". Por um lado, o "risco de doenças graves" para as crianças, professores e as suas famílias, e as "potenciais consequências" da covid longa. Por outro lado, alertam para as "muitas ausências" de docentes que representam um "problema real" e um "risco para a qualidade da educação".

O Contacto questionou o Ministério da Educação sobre esta carta e se têm mais medidas previstas para as escolas, mas até ao momento não obteve resposta.



Na carta, que pode ser lida aqui, os signatários referem ainda que muitos estudos científicos indicam que a infeção pelo SARS-CoV-2 pode ter graves efeitos na saúde das crianças. Desta forma incluem uma lista com sete tópicos que representam as suas principais preocupações:

Ventilação. Os encarregados questionam o Governo sobre a ventilação nas escolas e se foram tomadas medidas para equipar todas as salas de aula com purificadores de ar adequados, uma vez que estes "devem evidentemente satisfazer uma série de critérios definidos, a fim de serem eficazes e adequados".

Testes rápidos. Outra questão tem a ver com a eficácia dos testes rápidos, que "varia muito entre fabricantes/marcas". Os pais e professores questionam que testes existem e se o tipo, qualidade e número de testes atualmente utilizados nas escolas são adequados para detetar casos positivos numa fase precoce e assim evitar a propagação do vírus.

Comunicação. Os autores da carta afirmam que a comunicação de casos nas escolas "não é clara" e que é "imperativo" aumentar a transparência para restaurar a confiança nas autoridades e ajudar os pais a compreender a situação epidemiológica no seu local de residência.

Máscaras. Os encarregados perguntam por que é que a reintrodução das máscaras nas escolas não aconteceu antes das férias de Natal, como tinha sido pedido por pais e pediatras, mas apenas depois das festas, "na altura da explosão muito rápida dos casos Omicron". Questionam ainda qual foi a base científica do Governo para essa decisão e quais foram os critérios.

Crianças vulneráveis. Há uma grande preocupação da comunidade escolar em relação às crianças vulneráveis e crianças que vivem com pessoas vulneráveis, que se encontram numa "situação muito difícil devido à instabilidade e ansiedade". Os signatários questionam como é que o Ministério assegura a proteção dos seus direitos.

Transparência. Em relação à consulta de peritos por parte do Ministério, os encarregados perguntam que membros da comunidade científica são consultados e se as medidas de prevenção e proteção são tomadas com base nessas consultas.

Covid longa. Dada a incidência da covid longa entre crianças e adolescentes, mesmo nos assintomáticos, os pais e professores questionam se existe um sistema de identificação e informação nas escolas para evitar que os efeitos duradouros afetem o bem-estar e educação desses alunos.

Reforço da testagem no ensino fundamental

Desde a passada sexta-feira, 21 de janeiro, está em vigor nas escolas uma nova regra que reforça a testagem no ciclo 1 do ensino fundamental, medida que abrange as crianças entre os três e seis anos.

Assim, quando surge um caso positivo numa turma, as crianças devem fazer um autoteste todos os dias, durante uma semana. Uma medida que pôs fim à quarentena para os não infetados.

O autoteste deverá ser feito com o consentimento dos pais e em casa, ao contrário das crianças dos ciclos 2 a 4. Se os pais recusarem realizar os autotestes, as crianças estão impedidas de ir à escola, tendo de ficar em quarentena.

Segundo as anteriores regras, quando havia casos positivos numa turma do ciclo 1, as crianças ficavam em quarentena sem necessidade de testagem. Cabe à Inspeção da Saúde decidir se uma turma deve seguir o ensino à distância, na existência de um surto numa ou várias turmas.

