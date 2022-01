Desde o último sábado, os trabalhadores no Luxemburgo são obrigados a apresentar um de três certificados para aceder ao local de trabalho: vacinação completa, recuperação ou teste negativo. Quem não estiver vacinado pode gastar pelo menos 400 euros por mês.

Pagar para trabalhar. O novo dilema dos não vacinados para entrar nas empresas

Tiago RODRIGUES É uma medida que já se previa polémica à nascença. Desde o último sábado, os trabalhadores no Luxemburgo são obrigados a apresentar um de três certificados para aceder ao local de trabalho: vacinação completa, recuperação ou teste negativo. O problema é que os empregadores não pagam os testes. Quem não estiver vacinado pode gastar pelo menos 400 euros por mês. As empresas temem que o CovidCheck provoque ausências.

Nos dias que correm, ir para o local de trabalho no Luxemburgo pode ser uma verdadeira dor de cabeça para algumas pessoas. Não para aquelas que estão vacinadas ou recuperadas da covid-19. Mas para quem não está vacinado.

Desde o último sábado, dia 15 de janeiro, os trabalhadores que não tenham um certificado válido para o regime 3G do CovidCheck não podem aceder às instalações da sua empresa. A única solução é apresentar um teste PCR ou antigénio negativo. Que lhes sai do próprio bolso. Por outras palavras, têm de pagar para trabalhar.

Um trabalhador que opte por fazer testes PCR para aceder ao local de trabalho pode gastar cerca de 720 euros por mês. Se optar pelos testes rápidos de antigénio a despesa mensal é de 400 euros.

Esta nova lei estará em vigor pelo menos até ao dia 28 de fevereiro. O que significa que os trabalhadores que não estejam vacinados ou recuperados poderão ter de fazer testes durante no mínimo seis semanas, num total de 30 dias úteis. Cada teste PCR, válido por 48 horas, custa cerca de 60 euros. Tem a “vantagem” de servir para dois dias de trabalho, mas, feitas as contas, o trabalhador iria gastar qualquer coisa como 180 euros por semana, 720 euros por mês, ou um total de 1080 euros durante as seis semanas em que a lei vigora.

Outra opção é apresentar um teste rápido de antigénio, válido por 24 horas, que é mais barato. Cada teste custa cerca de 20 euros, mas seriam necessários cinco por semana, uma despesa de 100 euros. Num mês, o trabalhador gastaria cerca de 400 euros e até à data limite da lei – que poderá ser renovada – pagaria 600 euros. Tudo isto, claro está, se estas pessoas mantiverem a decisão de não se vacinar. Mas a mensagem do Governo é obviamente um apelo à vacinação. Quem tomou ou decidir tomar agora a primeira dose tem direito a 20 vales para testes rápidos gratuitos, válidos por 24 horas, até receber a segunda dose.

O que acontece então a quem não quiser ser vacinado nem testado todos os dias para ir para o trabalho? Uma coisa é certa: esses trabalhadores não podem ser despedidos. Restam-lhes duas opções: tirar férias ou, se o empregador não aceitar, é-lhes exigida uma licença sem vencimento, ou seja, ficam em casa sem receber. Em ambos os casos, a lei indica que o trabalhador continua a estar filiado no sistema de segurança social. No entanto, o Governo alerta que o período de não pagamento terá implicações no seguro de pensão dos trabalhadores.

Se um trabalhador utilizar um certificado falso ou de outra pessoa pode incorrer numa multa entre 500 e mil euros.

O controlo é feito pelas próprias empresas. O empregador está autorizado por lei a verificar os certificados e também pode pedir o cartão de identidade do trabalhador. As empresas também podem criar uma lista das pessoas vacinadas ou recuperadas para facilitar o controlo, mas apenas se estas concordarem. Os trabalhadores sem um certificado válido podem acordar com a empresa a possibilidade de ficar em teletrabalho, se a função que desempenham o permitir.

Trabalhadores que recusem tirar férias perdem salário relativo às horas não trabalhadas Governo explica que quem não tirar férias devido a não apresentar o CovidCheck não recebe salário pelas horas não trabalhadas. Medida tem impacto no seguro de pensão dos trabalhadores em causa.

As empresas que não respeitem a nova lei e não instalem um sistema de controlo obrigatório de CovidCheck estão sujeitas a multas que podem atingir os quatro mil euros. Já os trabalhadores que tentem utilizar um certificado falso ou de outra pessoa podem incorrer numa multa entre 500 e mil euros.

O Governo admitiu que não estão previstos controlos reforçados nas empresas, mas alertou que “a situação será acompanhada de perto e que poderão ser tomadas medidas mais específicas no âmbito do quadro jurídico existente”.

Impacto na vacinação

Nos primeiros dias desde que a medida entrou em vigor, a OGBL – principal sindicato do Luxemburgo – não recebeu quaisquer queixas ou informações sobre problemas relacionados com a aplicação do sistema 3G nas empresas. “Sabemos que não é fácil, mas para a grande maioria das pessoas não é um problema. Temos cerca de 90% dos trabalhadores vacinados. Para os outros 10% tivemos de encontrar soluções: sensibilizar os empregadores a pagar alguns testes ou os trabalhadores a fazer teletrabalho ou tirar férias”, explicou Jean-Luc De Matteis, secretário central do Sindicato da Construção da OGBL.

Houve um aumento de pessoas vacinadas. Os números mostram isso. Jean-Luc De Matteis, OGBL

Para o dirigente sindical, esta medida teve um “impacto positivo” na vacinação. “Houve um aumento de pessoas vacinadas. Os números mostram isso. Mas ainda temos uma parte que não está vacinada. As pessoas que não estão vacinadas devem perguntar-se se não seria mais fácil se simplesmente tomassem a vacina, porque não é barato ter de fazer testes para trabalhar”, avisou, reconhecendo, porém, que “não é correto que algumas pessoas não possam trabalhar por não estarem vacinadas”.

As grandes empresas no Grão-Ducado já estão organizadas para responder a eventuais situações de ausência de trabalhadores sem certificado. Na aviação, por exemplo, a Luxair decidiu aumentar em 10% o pessoal de serviço durante o último fim de semana, quando a nova lei entrou em vigor, para compensar eventuais ausências.

Preocupada em ter de lidar com uma “elevada taxa de absentismo”, a companhia aérea do Luxemburgo apostou na informação aos empregados. “Foram feitas várias comunicações a todos os funcionários, encorajando-os a autodeclarar voluntariamente o seu estado de saúde. Estes avisos revelaram-se eficazes e permitiram que a taxa de auto declaração aumentasse de 41% para 65% em poucos dias. Na véspera da introdução do CovidCheck, esta taxa chegou mesmo aos 73%”, referiu a empresa ao Contacto.

Grandes empresas do Luxemburgo, como a Luxair ou a CFL, já se organizaram para evitar situações de ausência. Uma das medidas é a lista de trabalhadores que declaram o seu estado de vacinação ou recuperação.

No entanto, a companhia luxemburguesa receia que possa haver muitas ausências, particularmente em certos departamentos em que a taxa de declaração não ultrapassa os 50%. Por isso, a Luxair adaptou as medidas em vigor às necessidades de cada uma das suas instalações e criou vários pontos de controlo CovidCheck. “Os empregados que ainda não tenham sido declarados terão de se submeter sistematicamente a estes controlos e, se assim o solicitarem, poderão tirar férias não remuneradas que não podem ser recusadas”, esclareceu a empresa.

Nos transportes, a CFL, empresa ferroviária nacional do Luxemburgo, diz que “apoia e respeita” a decisão do Governo e facilitou o acesso ao local de trabalho aos funcionários que partilharam voluntariamente o seu estatuto de vacinação ou recuperação, entrando assim na “lista branca”. Já os outros empregados cujo estado de vacinação não seja conhecido devem ser “submetidos a um controlo cada vez que começam a trabalhar”. Tendo em conta todos os ambientes de trabalho, a empresa realiza as verificações de diferentes maneiras, desde o acesso por crachá, controlo presencial ou verificação remota por vídeo.

Como muitos dos trabalhadores da CFL trabalham por turnos, “os controlos são efetuados ao longo do dia”. “Para edifícios que não têm uma área de receção, existem pontos de controlo que são efetuados principalmente por pessoal interno e reforçados por pessoal externo, conforme necessário”, esclareceu a empresa, alertando que quem não apresentar um certificado e não possa aceder ao local de trabalho “encontra-se numa situação de ausência não remunerada”.

A CFL reconhece que esta é uma “grande mudança que requer a adaptação de todos”, mas notou que até agora não foram registados “quaisquer problemas de maior”.

Constrangimento nas empresas

Apesar de não terem qualquer obrigação de o fazer, muitos empregadores decidiram cobrir o custo dos testes de antigénio para ajudar os trabalhadores não vacinados. O que acaba por ser mais uma preocupação para as empresas. “Se acrescentarmos estes custos aos que têm de suportar para implementar as medidas de controlo, podemos bem imaginar que o CovidCheck constitui um constrangimento adicional para as empresas que já enfrentam muitos problemas neste momento”, lamentou Carlo Thelen, diretor-geral da Câmara do Comércio.

Para o dirigente, a “complexidade da implementação deste regime depende da atividade das empresas”, sendo que os serviços com elevado nível de teletrabalho dificilmente são afetados. Já os mecanismos de controlo nas empresas que operam em diferentes locais ou em turnos são “muito complexos”, especialmente em setores em que a taxa de pessoas não vacinadas ou o número de empregados que utilizam testes de antigénio é elevado.

É evidente que a taxa de vacinação no Luxemburgo precisa de ser significativamente aumentada. Carlo Thelen, diretor-geral da Câmara do Comércio

Carlo Thelen reconhece que a possibilidade de haver uma “lista branca” facilita a vida de muitas empresas, mas “é evidente que a taxa de vacinação no Luxemburgo precisa de ser significativamente aumentada”.

No setor da Horeca, o sistema 3G do CovidCheck já estava a ser aplicado aos trabalhadores desde 25 de dezembro. “Para nós nada mudou desde dia 15, porque já acontecia e ninguém queria saber disso, mas agora que está nas empresas já é tema de discussão”, lamentou François Koepp, secretário-geral da federação Horesca, que representa a hotelaria, a restauração e a cafetaria. O responsável revelou que houve “problemas em algumas empresas”, mas que a medida tem funcionado bem no geral.

Os clientes ouvem notícias diferentes todos os dias, porque a comunicação do Ministério da Saúde tem sido catastrófica. François Koepp, secretário-geral da federação Horesca

Para os clientes, o regime foi alterado para o 2G+ para ser mais fácil. “Não fazia sentido pedir autotestes para quem tem a vacinação completa. A nova lei simplifica muito o acesso aos restaurantes e cafés”, disse Koepp. No entanto, continua a haver um “problema de comunicação” quanto às novas regras. “Os clientes ouvem notícias diferentes todos os dias, porque a comunicação do Ministério da Saúde tem sido catastrófica. Deviam clarificar a lei de uma vez por todas. As pessoas não estão esclarecidas e continuam a perguntar-nos o que devem fazer”, lamentou.

Outro problema é a obrigação dos estabelecimentos encerrarem às 23h. “Para a indústria da noite é muito complicado. É muito cedo para fechar. Os jovens continuam a juntar-se em casa e é muito mais arriscado”, alertou o dirigente da Horesca.

