A União dos Consumidores Luxemburgueses diz que os comerciantes são obrigados a aceitar pagamentos em dinheiro, numa altura em que vários estabelecimentos exigem pagamentos em cartão.

Pagamentos em espécie "não podem ser recusados"

A União dos Consumidores Luxemburgueses diz que os comerciantes são obrigados a aceitar pagamentos em dinheiro, numa altura em que vários estabelecimentos exigem pagamentos em cartão.

Não há qualquer base legal que permita a um estabelecimento recusar notas ou moedas. Nem o estado de emergência o permite. Citadas pelo L'Essentiel, a União de Consumidores Luxemburgueses (ULC) avisa que os "pagamentos em espécie não podem ser recusados", enquanto a Confederação do Comércio recomenda a instalação das máquinas que evitam qualquer contacto físico na hora do pagamento para ultrapassar a questão.

Entre os poucos comerciantes que mantêm as portas abertas, como farmácias ou supermercados, muitos começaram a exigir cartão e a recusar o dinheiro como método de pagamento. Embora recomende a utilização do multibanco por uma questão de segurança, a União dos Consumidores Luxemburgueses diz que a prática é ilegal. Lembra também que há muitos "consumidores, especialmente os idosos e as pessoas mais vulneráveis sem cartões de débito ou de crédito" e pede medidas concretas ao executivo liderado por Xavier Bettel. Comerciantes e farmácias devem receber recomendações claras e o direito de acesso aos produtos essenciais da população deve estar assegurado.

Do lado dos patrões, o vice-presidente da Confederação do Comércio garante que o objetivo das empresas é manter a segurança dos cidadãos e dos trabalhadores. Claude Bizjak admite que até "consegue compreender" e recomenda que todas as lojas abertas sejam equipadas com as novas caixas que permitem pagamentos em dinheiro ou cartão à distância.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.