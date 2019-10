Decide-se hoje o futuro do líder do gangue G33. A defesa invoca falhas processuais para anular a sentença que o condenou a 12 anos de prisão.

Luxemburgo 2 min.

“Padrinho” da máfia da Gare enfrenta último recurso

Alegado mentor da rede de tráfico de droga que ficou conhecida como G33, Joseph E., sabe esta quinta-feira se o Tribunal de Cassação, equivalente ao Supremo Tribunal de Justiça, anula ou dá seguimento à sentença que, na segunda instância, reduziu de 15 para 12 anos a pena de prisão efetiva.

Em janeiro, o mesmo tribunal não aceitou dois pedidos semelhantes dos cúmplices Bekky T. e Victor N., também conhecido como Paul Henry, e confirmou as sentenças que os condenaram a doze e oito anos de cadeia, respetivamente.

Se o veredito for o mesmo, Joseph E. esgota todos os recursos na justiça luxemburguesa e a condenação passa a definitiva. Caso contrário o tribunal de segunda instância vê-se obrigado a repetir o julgamento que remonta à investigação que em 2015 desmantelou a chamada "máfia nigeriana" que atuava no bairro da Gare do Luxemburgo, a partir da "casa abrigo" situada no número 33 da Grand-Rue em Wasserbillig, a cerca de 40 quilómetros da capital.

Além do cabecilha e dos dois cúmplices, outros 18 arguidos foram condenados a penas de prisão efetiva entre dois a seis anos. Os "vendedores ambulantes" foram acusados de tráfico de droga. O facto de trabalharem por conta de outrem serviu-lhes de atenuante.

Quem é o "padrinho"?

Acusado de liderar a rede de tráfico de estupefacientes e de receber por mês cerca de 30 mil euros por arrendar os quartos do edifício 33 da Grand Rue a pelo menos 133 pessoas de origem nigeriana, Joseph E. de 49 anos diz-se inocente e compara o processo em curso com o do sul africano Nelson Mandela.

Nas várias cartas que escreveu à imprensa, o homem que trocou a Nigéria pelo Grão-ducado há mais de 20 anos, diz-se vítima de arbitrariedade, racismo e corrupção. "Pai de família", líder religioso, professor e autor de vários livros já tinha sido condenado a três anos de prisão pelo crime de tráfico de droga. Cumpriu pena entre 2010 e 2013.

Segundo as investigações da polícia de investigação criminal luxemburguesa, trocou a venda de droga em pequena escala pela liderança da associação criminosa. As autoridades acreditam passou a ter intermediários e recolheu os lucros indiretamente.

Aliciava compatriotas em troca de proteção e alojamento. É apontado como cabecilha do tráfico de heroína, cocaína e cannabis às portas da Gare do Luxemburgo.

Durante cinco meses, entre 3 de julho e 26 de outubro de 2015, as autoridades observaram as movimentações das mais de 100 pessoas que Joseph E. mantinha em "condições desumanas" no 33 da Grand-rue de Wasserbillig.