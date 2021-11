Caso remonta a 2008 e o pároco foi entretanto suspenso de funções. Ministério Público vai recorrer da sentença.

Padre de Belair absolvido da alegada violação de um acólito

O padre luxemburguês acusado de violar um menor em 2008 foi esta sexta-feira absolvido da acusação de violação de um acólito durante uma peregrinação a Taizé (França).

O Ministério Público pedia sete anos de prisão com liberdade condicional para o antigo padre, entretanto suspenso. O advogado do pároco, Gaston Vogel, exigiu a absolvição do seu cliente, por considerar que a culpa do sacerdote não foi claramente estabelecida.

O caso remonta a novembro de 2008, quando o padre Emile A. aproveitou uma viagem a Taizé para abusar do adolescente que, na altura, tinha 13 anos de idade.

Em tribunal, o antigo pároco admitiu ter tido sexo oral com o adolescente e reconheceu o “erro”, mas insistiu na ideia de que “nada poderia ter feito sem o consentimento” do jovem.

O Ministério Público vai recorrer da sentença.





