Paddy, em que estás a pensar?

Raquel RIBEIRO Devíamos indignar-nos com muitas coisas. E se perguntarmos ao Paddy Cosgrave o que ele acha sobre as autárquicas? Tudo pelo status quo.

Muitas coisas me trazem aqui: mulheres assassinadas (outra vez) às 8h30 da noite, sexta-feira, a caminho do pub, em Londres. E a conversa de sempre de que é preciso “proteger” as mulheres. As mulheres não precisam de protecção, não precisam que lhes digam que não “podem” andar na rua à noite, não “podem” sair de casa para beber uns copos, não “podem” caminhar em certas zonas, não “podem” vestir o que querem. Não protejam as mulheres: eduquem os homens.



Podia fazer também o obituário do Labour sob liderança de Keir Starmer, que teve o seu Congresso no fim-de-semana, espécie de apoteose triste dos que acham que em 2021 ainda podem ser Tony Blair hostilizando a esquerda, sonhando com parcerias-público-privadas da “Terceira Via” (vide 1997). Foi difícil arranjar um sindicalista sequer para falar no Congresso dos Trabalhistas. Assim vai a classe trabalhadora no Reino Unido. Serão muitos anos de Boris.

Podia (devia, até) falar sobre o que os media, tanto em Portugal como no estrangeiro, anunciam como uma “crise de mão-de-obra” em títulos bombásticos como: “Há trabalhos que ninguém quer”; “Há mais de dez mil ofertas de emprego por ano que ficam por preencher”; “Ofertas de emprego sem procura atingem máximo de quatro anos”; “Fábricas de calçado querem contratar e não arranjam mão-de-obra”.

Curiosas as reações entre comentadores: o problema, explicam, está no facto de o subsídio de desemprego ser “muito alto”. Os trabalhadores, dizem, preferem “aproveitar” o subsídio do que receber salários abaixo. “Salários abaixo” quer dizer salário mínimo. Não há “crise de mão-de-obra”: há salários abaixo do valor de mercado. Não há falta de trabalhadores, há sobre-exploração. Paguem mais. Paguem o que vale a força de trabalho.

Por coincidência, li também que os entregadores de comida das plataformas digitais, em Nova Iorque, ganharam em tribunal o acesso à casa de banho durante o horário de trabalho. Recordo os trabalhadores da Amazon obrigados a urinar em garrafas. Ou os milionários que multiplicaram o rendimento durante a pandemia. Ou os multi-milionários que decidiram ir ao espaço no pior ano das nossas vidas (Bezos, Musk, Branson). E ontem Boris anunciou o novo programa espacial do Reino Unido (“galactic Britain”, disse), na mesma semana em que foram conhecidas subidas dos combustíveis, da electricidade, racionamento na comida, cortes brutais no RSI.

Nada disto faria sentido se não quisesse perguntar ao Paddy Cosgrave (quem?) em que é que ele está a pensar. Foi precisamente o que fez o Observador, ao perguntar ao líder (mentor? empreendedor? responsável?) da WebSummit (que regressa a Lisboa em Novembro) a sua opinião sobre o resultado das autárquicas em Lisboa. O Paddy se fosse “responsável” teria dito “no comment”, mas acham que ele ia perder esta oportunidade galáctica?

Cito o jornal (comentários são meus): “Sobre Carlos Moedas, que irá ser o sucessor de Fernando Medina na Câmara de Lisboa, Paddy Cosgrave diz que o conhece ‘desde que era comissário europeu’ [quem não?], pelo que não espera conflitos [interessante palavra] nos trabalhos com o futuro líder da capital. Quanto à organização de um evento que, em 2018, o antigo executivo da autarquia e o Governo [de Costa] garantiram que ficará na cidade até 2028 [ainda faltam 7 anos], afirma que nada mudará.”

Surpresa, Paddy pelo status quo (moedas ou monies): eu, como investigadora de universidade britânica, também conheci Carlos Moedas desde que era comissário europeu (da Investigação, Inovação e Ciência – outra crónica, noutro dia) e podia comentar o resultado das eleições, sobretudo em Lisboa, em que Medina, que só se pode queixar de si próprio e da arrogância das suas políticas neo-liberais, deu lugar ao seu herdeiro, Moedas, “Mr Currencies” segundo as traduções automáticas do Google. Nada mais apropriado: quem diria que expulsar as classes médias e trabalhadoras de Lisboa daria a votos à direita?

