A medida é punível por lei e está a gerar reações dos clientes contra os funcionários. Empresa pede aos clientes que mostrem respeito pelos funcionários que ainda estão para servir o público.

Padaria não aceita pagamentos em dinheiro. Clientes e associações contestam

A medida é punível por lei e está a gerar reações dos clientes contra os funcionários. Empresa pede aos clientes que mostrem respeito pelos funcionários que ainda estão para servir o público.

Nas padarias luxemburguesas Fisher já não é possível fazer o pagamento em dinheiro.

Apesar de a medida ser temporária e de ter como objetivo a proteção sanitária, procurando reduzir o contacto entre os clientes e os funcionários, ela é também punível por lei, tal como já tinha sido alertado pela União dos Consumidores Luxemburgueses, em março, lembrando que os comerciantes são obrigados a aceitar pagamentos em dinheiro.

A ação também tem motivado queixas, por parte dos clientes, que têm protestado junto dos funcionários das lojas.

Queixas que, segundo Carole Muller, CEO da Fischer SA, citada pela RTL, são manifestadas com reacções agressivas contra o pessoal de algumas filiais do grupo.

Os vendedores das padarias usam luvas e gel hidroalcoólico, para não aumentar o risco de transmissão do vírus, mesmo que a propagação através de moedas ou notas de banco seja relativamente baixa. Mas mesmo assim a empresa não quer correr o risco.

A empresa pede, por isso, aos clientes que mostrem respeito pelos funcionários que ainda lá estão para servir o público.



Além dos avisos da União de Consumidores de que não se pode proibir o pagamento em dinheiro, várias associações, como os escoteiros, a Hëllef Doheem ou a Help já tinham criticado a medida, quando ela surgiu.

Para contornar as críticas, as padarias avançaram com um sistema de facturas para ser pago após a crise, que também estaria disponível para as pessoas que não tivessem cartão de pagamento.

A crise pandémica da covid-19 já atingiu duramente o setor, com redução de pessoal para números mínimos e quebras na ordem dos 80% do volume nas áreas da pastelaria e restauração, segundo refere àquele órgão Patrick Muller, CEO do Panelux SA.

O volume de negócios do Panelux diminuiu em 50%, tanto a nível nacional como a nível das exportações, sendo que 30% dos trabalhadores estão em licença por razões familiares, por trabalho a tempo reduzido ou por doença.

A Fischer, adianta a RTL, encerrou 25 das suas 64 lojas no país.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.