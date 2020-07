“Que se diga que é a segunda vaga ou não, não é importante. Facto é que o número de casos de covid-19 tem aumentado no Luxemburgo”. Palavras proferidas esta manhã pelo diretor-geral do Centro hospitalar do Luxemburgo, Romain Nati, em entrevista à RTL.

Pacientes desta segunda vaga são mais jovens

Segundo o diretor-geral, durante várias semanas o hospital não tinha pacientes infetados com coronavírus, no entanto a situação mudou no mês de junho.

Segundo o diretor-geral, durante várias semanas o hospital não tinha pacientes infetados com coronavírus, no entanto a situação mudou no mês de junho.

Romain Nati esclarece que atualmente estão 17 camas ocupadas com pacientes no Centro Hospital do Luxemburgo, sendo que dois pacientes se encontram nos cuidados intensivos.

A diferença entre a primeira vaga e a segunda é o facto de os pacientes serem mais jovens, sublinha ainda o diretor-geral do CHL, que acrescenta que os profissionais de saúde estão melhor preparados para enfrentar a situação do que no mês de março, uma vez que cada dia conhece-se mais pormenores sobre o vírus que tem paralisado o mundo.



