Paciente com covid-19 é transferido da Moselle para o Luxemburgo

Redação Custos do internamento vão ser suportados pelo Grão-Ducado.

Nesta terça-feira, um paciente francês com covid foi transferido da unidade de terapia intensiva do hospital Bel-Air, em Thionville, para o Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL).

Como meio de transporte, foi usada uma ambulância especializada e a operação foi coordenada pelos bombeiros do Luxemburgo. O Grão-Ducado vai suportar todos os custos, adianta o Wort, desde a transferência de Thionville, esta tarde de terça-feira, até ao seu .

No pico da pandemia naquela região, os hospitais do Grão-Ducado já haviam recebido onze pacientes franceses. E as coisas podem estar a caminhar para um cenário parecido, uma vez que o presidente francês, Emmanuel Macron, deverá falar na quarta-feira a respeito de um possível confinamento, perante o aumento dos números da covid-19.

O número de pacientes em estado grave continua a aumentar. Há agora 28.510 pessoas hospitalizadas em França devido ao vírus e 5.072 destes pacientes estão internados nas unidades de cuidados intensivos, mais 98 do que na véspera. Ainda desde segunda-feira foram detetados 30.702 novos casos, perfazendo assim um total de 4.585.385 casos positivos desde o início da pandemia.

