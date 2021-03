Os Países Baixos alargam até 20 de abril próximo as restrições em vigor, no âmbito do combate à pandemia de covid-19, que se agrava no país, anunciou hoje o Governo.

Países Baixos alargam restrições até 20 de abril

Lusa Os Países Baixos alargam até 20 de abril próximo as restrições em vigor, no âmbito do combate à pandemia de covid-19, que se agrava no país, anunciou hoje o Governo.

Os Países Baixos podem estar a preparar-se para enfrentar mais um período desafiante desta pandemia e o Governo não está ainda preparado para começar a aliviar as medidas já impostas para conter o vírus.

O recolher obrigatório foi reduzido numa hora, anunciou hoje o primeiro-ministro Mark Rutte. Estava em vigor o recolher das 21h e as 04h30. "O número de contaminações está a subir, novamente, e há mais internamentos hospitalares", disse Rutte numa conferência de imprensa.

"Esta é atualmente a preocupante realidade, e por isso não podemos abandonar as medidas em vigor", sublinhou o governante neerlandês.

Apesar de continuar o confinamento da população, algumas lojas que estavam fechadas desde dezembro puderam reabrir em março, como cabeleireiros e centros de massagens.

O recolher obrigatório das 21h às 4h30 imposto pelas autoridades holandesas desencadeou os piores tumultos nos Países Baixos em décadas. A polícia chegou a utilizar canhões de água e gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes, nomeadamente em Amesterdão, Roterdão, Haia e Eindhoven, tendo detido cerca de 400 pessoas no total.









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.