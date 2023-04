Os termómetros vão subir progressivamente ao longo da semana.

Meteorologia

Páscoa traz temperaturas primaveris ao Luxemburgo

A primavera já chegou há duas semanas, mas o frio tem persistido no território do Grão-Ducado, sobretudo às primeiras horas da manhã e ao final do dia. Este cenário parece estar prestes a mudar, de acordo com as previsões do instituto luxemburguês de meteorologia (MeteoLux).

O final da semana vai ficar marcado pela subida dos termómetros, que deverão registar temperaturas máximas de 13 a 15 graus e mínimas de 3 a 5 graus e entre sexta-feira e sábado. Neste período, poderão ocorrer ainda aguaceiros fracos.

No domingo, o céu deverá estar nublado mas as temperaturas voltarão a subir, estando previstas máximas de entre 15 a 17 graus e mínimas de 4 a 6 graus. Na segunda-feira, o dia deverá ser ameno, com os termómetros a poderem alcançar entre 17 e 19 graus, apesar do céu encoberto. As mínimas poderão situar-se entre os 5 e os 7 graus.

