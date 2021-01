A partir de meados de fevereiro, os 750 lugares do novo parque de estacionamento vão estar disponíveis apenas para quem pagar uma assinatura mensal.

P+R de Thionville-Metzange será pago

A partir de meados de fevereiro, os 750 lugares do novo parque de estacionamento vão estar disponíveis apenas para quem pagar uma assinatura mensal.

A meio de fevereiro, está prevista a abertura do novo P+R de Thionville-Metzange com 33 mil metros quadrados mas os automobilistas que ali queiram estacionar vão ter de pagar. De acordo com o Luxemburger Wort, através de uma assinatura de 10 ou 40 euros, dependendo do lugar onde se vive.

Contudo, segundo o mesmo jornal, essa informação não estava prevista no lançamento do projecto, sendo que quase metade do custo da obra foi paga pelo Estado luxemburguês.



A nova infraestrutura de 750 lugares destina-se a aliviar a A31 de algumas das viaturas que ali circulam diariamente em direção ao Luxemburgo. A partir deste equipamento, localizado perto da auto-estrada, os utilizadores terão acesso aos autocarros "Vandivinit" 300 e 301, bem como à rede de autocarros Citeline.

O investimento para este projeto foi de 6,3 milhões de euros e recebeu não só a aprovação da autoridade local, mas também o apoio do Departamento de Moselle, do Estado francês, da Região do Grande Este e do Governo luxemburguês, no valor de 2,92 milhões de euros.

Mas ao contrário de outras infraestruturas do mesmo tipo, o acesso a este estacionamento é pago. Foi adotado um duplo sistema de preços: 10 euros por mês para os utilizadores residentes numa das 13 comunas da Comunidade ou 40 euros por mês para os utilizadores de fora da Comunidade.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.