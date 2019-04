“O objetivo é ter o setor hospitalar dos mais modernos na Europa daqui a sete anos”. Quem o diz é o ministro da Saúde, Étienne Schneider aquando da apresentação do orçamento de Estado no setor da saúde, em comissão parlamentar.

Pílula deverá ser gratuita para todas as mulheres

Susy TEIXEIRA MARTINS

Para 2019, o orçamento previsto é de 206,9 milhões de euros, um aumento de 38 milhões em comparação com o ano anterior.

No decorrer da reunião, os deputados questionaram o ministro sobre o reembolso dos meios de contraceção pelo Estado luxemburguês, sendo que o montante é de cerca de 1,7 milhões de euros.

Os deputados quiseram nomeadamente saber se o ministério tenciona reembolsar a compra de preservativos. Étienne Schneider, relembrou que os preservativos já são distribuídos de forma gratuita em muitos locais, como nas escolas, mas acrescentou que tenciona reembolsar a longo prazo certos meios de contraceção, nomeadamente a pílula do dia seguinte.

O ministro da saúde acrescenta ainda que o limite de idade, para o reembolso dos meios de contraceção para as mulheres, fixado a 30 anos, desde agosto de 2018, também deverá ser suprimido.

Face à penúria de médicos no Luxemburgo, o Governo tenciona tornar a profissão mais atrativa, com um aumento das indemnizações e das ajudas financeiras para os médicos em via de especialização. O ministro Étienne Schneider explicou que os médicos em via de formação específica em medicina geral vão beneficiar de uma indemnização mensal de 3.300 euros (um aumento de 1.200 euros).