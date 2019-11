Franciso Murta, ex-finalista do concurso 'The Voice', lança hoje o seu álbum de estreia. Oiça 'D'Art Vida' com a Latina.

'Ouviu Primeiro na Latina'. O disco de estreia de Murta

Franciso Murta, ex-finalista do concurso 'The Voice', lança hoje o seu álbum de estreia. Oiça 'D'Art Vida' com a Latina.

Franciso Murta deu-se a conhecer ainda em 2016, no concurso 'The Voice'. Na altura com 18 anos, o cantor não passou despercebido e o seu talento convenceu o júri e o público, tendo chegado à final dessa edição do programa.

Em 2018, assinou contrato com a editora portuguesa Universal, pela qual lança esta sexta-feira, o seu álbum de estreia, 'D'Art Vida'.

O disco inclui os singles 'Porquê', 'Respeitar', 'Segredos' e 'Saudade', o mais recente, com co-produção de Twins, e traz uma surpresa: no interior de 'D'Art Vida', os fãs do cantor encontrarão uma folha com sementes de margaridas amarelas, que poderão plantar e assim, fazendo jus ao título do álbum, “dar vida” a algo novo.

Além de músicas produzidas por si e por Twins, o primeiro disco do artista, natural da Figueira da Foz, conta também com as colaborações de Charlie Beats e 54Studio. 'D'Art Vida' serve de mote ao concerto que Murta dá no próximo dia 22 de novembro, no festival Super Bock em Stock, em Lisboa, e é composto por 11 temas.

Veja, em baixo, o alinhamento completo: 'Feels Like','Respeitar', 'Porquê', 'Segredos', 'Princess', 'Luna', 'Her', 'Saudade', 'Luzes','Channel 33' e 'Imalive'.

Ana Tomás