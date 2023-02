O acidente aconteceu na auto-estrada A4 entre Leudelange e Croix de Cessange e tratou-se de um choque frontal entre duas viaturas.

Polícia Grã-Ducal

Outro acidente em contramão. Colisão frontal na A4 provoca três feridos

Pascal MITTELBERGER

O condutor de um carro que estava estava a conduzir em contramão na A4, na "na direção oposta à de Esch, na faixa que conduz a Hollerich", provocou um acidente de trânsito na madrugada deste domingo, pelas 6.45, de acordo com a polícia grã-ducal.

Dois feridos graves e um ligeiro

Os dois ocupantes do veículo que viajava em contramão tiveram de ser desencarcerados pelos serviços de emergência antes de serem levados para o hospital em estado grave. Segundo as autoridades, o condutor que provocou a colisão estava alcoolizado.

O condutor do outro veículo, que era a única pessoa no carro, sofreu ferimentos ligeiros.

Serviços de emergência do do Luxemburgo, Esch-sur-Alzette e Mondercange foram enviados para o local do acidente.

