Polícia

Outra jovem desaparecida. Lily não é vista desde sexta-feira

Redação A adolescente de 14 anos foi vista pela última vez em Mamer no dia 29 de julho, às 19h20.

Depois de terem comunicado que conseguiram detetar o paradeiro da adolescente com apelido português que tinha sido dada como desaparecida desde o dia 18 de julho, as autoridades contam novamente com a população para as ajudar a encontrar Lilly Aubertin, de 14 anos.

A jovem foi vista pela última vez em Mamer no dia 29 de julho, às 19h20.

Segundo a discrição partilhada pela polícia, Lily tem entre 160 e 170 centímetros de altura e é magra. No momento do seu desaparecimento, vestia uma camisola preta, calças cinzentas e ténis brancos. Usa aparelho nos dentes.

A polícia suspeita que Lily esteja na Cidade do Luxemburgo.

Pessoas com informações sobre o paradeiro da adolescente devem ligar para o 113.

