Meteorologia

Outono ameno. Temperaturas podem chegar aos 20ºC na próxima semana

Redação

As temperaturas no Luxemburgo na próxima semana vão fazer lembrar mais a primavera do que o outono. De acordo com as previsões do Meteolux os termómetros podem chegar aos 20ºC de máxima na segunda-feira.

A subida das temperaturas começa já este sábado, quando estão previstos valores máximos entre os 14ºC e os 16ºC e mínimos entre os 12ºC e os 14ºC. No domingo, estima o instituto de meteorologia, os termómetros poderão atingir os 17ºC, descendo até valores entre os 13ºC e os 15ºC.

Na segunda-feira, dia em que as máximas poderão chegar aos 20ºC, prevê-se uma ligeira descida das mínimas, que deverão ficar entre os 11ºC e os 13ºC, voltando, contudo, a subir na terça-feira, para valores entre os 12ºC e os 14ºC. As temperaturas máximas previstas para esse dia deverão oscilar entre os 17ºC e os 19ºC.

