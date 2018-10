O super-herói "made in Luxusbuerg" diz a brincar o que a maior parte das pessoas não ousa dizer alto, revelando segredos de um país que às vezes recusa olhar-se ao espelho.

Os super-poderes do funcionário público luxemburguês que usava collants

Paula TELO ALVES

No Luxemburgo há pelo menos duas boas razões para aprender luxemburguês. Uma são as canções de Serge Tonnar, um genial músico, compositor e letrista; a outra é o Superjhemp (Jhemp é o "petit-nom" de Jean-Pierre, um nome em tempos popular no Luxemburgo), uma espécie de Super-Homem com um humor “made in Luxembourg”.

Criado originalmente para banda desenhada (o filme estreia este fim-de-semana nos cinemas luxemburgueses), o Superjhemp é um funcionário público com super-poderes, ao serviço do Ministério dos Problemas por Resolver (MOP, no original em luxemburguês – que foneticamente soa como 'mopp', esfregona). Em vez de abdominais definidos, tem uma super-barriga de cerveja; em vez do rosto esculpido dos heróis da Marvel, um bigode farfalhudo. E alimenta os seus super-poderes com Káchkeis, um queijo para barrar muito apreciado pelos luxemburgueses – tanto, tanto, que a Embaixada do Luxemburgo em Lisboa o serve habitualmente na festa nacional, e é uma das iguarias que deve levar a um amigo luxemburguês a viver em Portugal, se quiser vê-lo feliz.

O que falta em força física ao nosso herói luxemburguês, sobra-lhe em desfaçatez. Pegue-se no último álbum do Superjhemp (“Amnesie fir d'Monarchie”), publicado em 2014, e percebe-se muita coisa deste país, até porque as piadas se inspiram na realidade e são feitas sem papas na língua.

A trama conta-se em poucas linhas. Estava o super-herói luxemburguês posto em sossego a passar férias na Gâmbia, quando é chamado de urgência ao Luxemburgo, aliás Luxusbuerg, que em português daria LuxoBurgo. Mas quando chega ao MOP (o gabinete do primeiro-ministro), dá de caras com Xavier Bettel, em vez de Jean-Claude Juncker (a que o Superjhemp chama carinhosamente JotaCêJota). “O quê? Onde está JCJ?”, pergunta o nosso herói, acusando Bettel de ocupar o gabinete do primeiro-ministro como um vulgar sem-abrigo. “Eu sou o novo JCJ”, responde Bettel. “Mas você chamou-me”, insiste o super-funcionário. Bettel, que carregou por engano no botão vermelho destinado a chamar o super-funcionário público em caso de emergência, desmente: “Eu quando quero ver um homem de collants apertados vou ao ballet”.

Nos livros do Superjhemp, nem a monarquia escapa às piadas. O Grão-Duque passa a “Petit-Duc”, e nem o bem-amado JotaCêJota, ao serviço do qual o Superjhemp permaneceu fielmente durante 25 anos, é poupado. Numa cena do mesmo álbum, o “antes-primeiro-ministro” sobrevive a uma explosão que evoca o mistério nunca esclarecido do Bommeleeër, os atentados bombistas dos anos 1980, uma polémica que levou ao afastamento de Juncker do poder, em 2013. “Quer que lhe traga um copo de água?”, pergunta o Superjhemp a Juncker, no meio dos destroços. “Água? Quer-me envenenar?”, escandaliza-se Juncker. “Traga-me mas é uma cervejinha”. Superjhemp recusa: “Ouvi dizer que tem problemas com álcool”. “Com álcool? Eu tenho é problemas SEM álcool!”.

Que os problemas de Juncker com (ou sem) álcool são um tabu nacional, prova-o o facto de nunca terem sido mencionados até o luxemburguês trocar o país pela Comissão Europeia. Com a exceção de alguns parágrafos no livro do jornalista Christoph Bumb “Blau-Rot-Grün” (“Azul-Vermelho-Verde”), sobre os bastidores das negociações que levaram à formação da coligação entre o DP, LSAP e Verdes, nas legislativas anteriores, a questão foi sempre tratada como um segredo de Estado. No livro, fontes do anterior Governo, ouvidas pelo jornalista, afirmavam que teria havido ocasiões em que Juncker “não estava à altura de conduzir” as reuniões com membros do executivo. Escrevi “segredo de Estado”, mas a expressão mais indicada talvez seja segredo de Polichinelo – um segredo que todos conhecem, mas que todos fingem desconhecer. O super-herói "made in Luxusbuerg" diz a brincar o que a maior parte das pessoas não ousa dizer alto, satirizando um país que às vezes recusa olhar-se ao espelho.



Rir das mesmas piadas é sinal de afinidade, aproxima-nos. E as do Superjhemp, mais do que engraçadas, brincam com o que a maior parte das pessoas não ousa dizer alto. A série de 29 volumes chegou ao fim com a morte do desenhador Roger Leiner, em 2016, que provocou uma comoção nacional – ou não fosse o Superjhemp a figura mais amada do imaginário nacional. O último álbum foi publicado em novembro de 2014. O que diria Superjhemp dos tempos atuais? O que teria dito do referendo que dividiu o país? De um Grão-Ducado que gasta milhões no "nation branding" para deixar de ser visto como um paraíso fiscal, mas continua a ser apontado como um país de castas, excluindo das eleições metade da sua população, como denuncia hoje a revista britânica The Economist? Do plano luxemburguês para conquistar o espaço sem sair do lugar, magicado por Étienne Schneider? Dos preços estratosféricos do alojamento às complicadas negociações para formar governo, não lhe faltariam razões para irromper pelo Ministério dos Problemas por Resolver com a (boa) disposição necessária para, rindo, castigar os costumes.