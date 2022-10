A senhora da limpeza tem tanto direito a gostar de ópera quanto o ministro a apreciar música pimba.

Opinião Luxemburgo 3 min.

A fava

Os pseudointelectuais estão em todo o lado

Ricardo J. RODRIGUES A senhora da limpeza tem tanto direito a gostar de ópera quanto o ministro a apreciar música pimba.

Gosto de cinema e gosto de teatro. Gosto muito de música e não é raro mobilizar-me para ver uma ou outra exposição. O Luxemburgo é um lugar que tem alimento para os famintos culturais. Há concertos e mostras e festivais para todos os gostos. Não só aqui, como em toda a Grande Região. Já aqui falei da exposição sobre o passado colonial do Grão-Ducado, mas também podia falar de outra sobre um cineasta soviético no Centro Pompidou em Metz, ou dos ciclos de cinema. Podia falar do festival Atlântico e dos concertos de Gorillaz, Ben Harper ou The Hives. Gostei de tudo isto. Muito.

'A intérprete apresenta um nome como título de vingança. Ela procura colocar-se na pele de um agressor poético.' O que raio é um agressor poético?

Tenho umas saudades tremendas do cinema King, em Lisboa, onde vi alguns dos melhores filmes da minha vida. Nos anos noventa cumpri várias vezes a maratona do Quarteto, que durava 24 horas com cada sessão a custar dois escudos e cinquenta centavos – o preço original dos bilhetes quando o cinema abriu portas. Tenho saudades das exposições na Gulbenkian e dos festivais de música que há no meu país – e ainda não digeri bem ter falhado o Primavera Sound deste ano no Porto.

Todos temos hábitos culturais e cada um tem direito de escolher a fórmula que mais lhe agradar. Ouvir hip-hop ou música tradicional não é assim tão diferente. Gostar de origami ou de experimentar comidas de outros países tem o mesmo valor intrínseco. Podemos gostar do que quisermos e nenhum território artístico é feudo de ninguém. A senhora da limpeza tem tanto direito a gostar de ópera quanto o ministro a apreciar música pimba. Ponto.

Mas às vezes há quem se tente apropriar de um território cultural como exclusivamente seu. De querer torná-lo elitista rodeando-o de uma linguagem fechada e complexa. Isto acontece frequentemente no universo do direito e da economia, por exemplo. São atividades que às vezes partem de conceitos simples mas, como são expressos através de frases complicadíssimas, tornam-se incompreensíveis para a maioria dos cidadãos.

Podemos discutir que esse jogo serve para dar emprego aos advogados. Que serve para esconder artimanhas financeiras. Mas, no mundo das artes, serve para quê? Lembro-me de uma vez ir à inauguração de uma exposição de fotografia em Lisboa. As imagens eram excelentes, falavam do quotidiano nos bairros desenhados por um arquiteto famoso. Já a pessoa que apresentava a mostra começou a falar de metalinguagem e de semiótica e de iconografia e do contexto onírico da obra.

Na semana passada, foi ouvir uma DJ à noite dos Museus. Na agenda, ela apresentava-se literalmente assim: "A intérprete apresenta um nome como título de vingança. Ela procura colocar-se na pele de um agressor poético." O que raio é um agressor poético? Alguém que desassinala as armas e os barões que Camões assinalou n'Os Lusíadas? Alguém que não rima nem desrima? Ou alguém que tenta disfarçar a falta de talento com a arrogância da sua sapiência.

Gosto de música alternativa. No outro dia pus-me aos pulos a ouvir música pimba. Não sei o que é um agressor poético. E sei que não gosto do discurso que afasta em vez de aproximar. O ar é de todos. A cultura também.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.