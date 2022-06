Os proprietários luxemburgueses querem colocar os seus imóveis no mercado o mais rapidamente possível, dado o abrandamento de preços que poderá ocorrer nos próximos anos, segundo os peritos imobiliários.

Luxemburgo 3 min.

Habitação

Os proprietários querem vender o mais depressa possível

Heledd PRITCHARD Os proprietários luxemburgueses querem colocar os seus imóveis no mercado o mais rapidamente possível, dado o abrandamento de preços que poderá ocorrer nos próximos anos, segundo os peritos imobiliários.

"As pessoas que esperaram nos últimos anos para vender as suas propriedades têm medo que os preços baixem, por isso estão a pensar em vender agora", disse Philipp Niemann, director-geral da agência imobiliária Engel & Völkers, numa conferência de imprensa na quarta-feira. "Tendem a escolher vender assim que têm a oportunidade, em vez de esperar".

Desde 2018, os preços das casas subiram cerca de 12% a 15% por ano, atingindo um pico de 17% em 2020. No entanto, os agentes imobiliários e promotores imobiliários previram um aumento anual muito mais lento este ano, entre 3% e 5%, de acordo com o website imobiliário noHome. No primeiro semestre deste ano, os preços subiram apenas 3%. E o abrandamento foi observado em todas as regiões do país, revela o portal atHome em Maio.

"Pode ser uma boa altura para vender"





O abrandamento foi bem recebido num mercado sobrevalorizado e os preços parecem estar a estabilizar, o que "sabe bem para todos", disse Raphaelle Poly da agência imobiliária Inowai no início deste mês. Nos últimos meses, a inflação acelerou a um ritmo não visto em décadas em todo o mundo e os bancos centrais aumentaram as taxas de juro, tornando as hipotecas mais caras. A pandemia e a guerra na Ucrânia são os principais motores da recessão e o custo de materiais de construção como a madeira e o aço disparou, com as matérias-primas a custarem até 20% mais do que antes. "Esta pode ser uma boa altura para vender", disse Philipp Niemann na quarta-feira. "As pessoas pensam que os preços não irão subir nos próximos anos, como no passado".

Os compradores exigem mais espaço exterior

Os potenciais compradores estão agora a demorar mais tempo a considerar as suas opções, mas têm maiores exigências do que nunca, disse Raymond Klein, director de vendas da Engel & Völkers. Mas as propriedades em locais nobres, que são tão boas como novas, estão a ser rapidamente adquiridas. Durante a pandemia, quando milhares de pessoas em todo o país começaram a trabalhar a partir de casa, as pessoas afluíram às cidades da periferia da capital, tais como Bertrange, Hesperange e Sandweiler. As pessoas também estão a exigir espaço ao ar livre, uma vez que passam mais tempo em casa.

Henri Kox justifica demora na construção

"Após a crise financeira, vimos que os melhores locais ainda estavam a vender e voltamos à mesma situação", diz Raymond Klein. "A procura dos melhores locais ou de algo excepcional [nas propriedades] tem aumentado nas últimas semanas". Desde que os preços da energia dispararam na sequência do ataque russo à Ucrânia no final de Fevereiro, os potenciais compradores adicionaram também a classificação energética de uma propriedade à sua lista de prioridades quando procuram uma casa.

A energia como uma preocupação

As pessoas estão agora a avaliar o desempenho energético e a questionar o tipo de aquecimento numa propriedade, enquanto que antes da guerra isto era menos importante para elas, nota Matthias May, director-geral da agência imobiliária. A procura dos melhores locais tem aumentado nas últimas semanas. Raymond Klein, Director de Vendas da Engel & Völkers O aumento da inflação fez subir os preços nos 19 países da zona euro até uma taxa anual recorde de 8,1% em Maio contra 7,4% em Abril, sendo os preços da energia a principal força impulsionadora dos preços.

A falta de habitação económica é a principal preocupação dos eleitores luxemburgueses, de acordo com os dados do último inquérito do Politmonitor revelado na terça-feira. Para os inquiridos, a habitação é a questão mais urgente que os decisores políticos precisam de abordar. As próximas eleições legislativas estão agendadas para Outubro de 2023. Três quartos dos inquiridos disseram estar "extremamente preocupados" em encontrar alojamento acessível - um pouco abaixo dos 82% do inquérito anterior, em Novembro do ano passado.

Este artigo foi publicado pela primeira vez em www.luxtimes.lu

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.