Os portugueses que lutaram para libertar o Luxemburgo dos nazis

Há 75 anos começava a escrever-se o derradeiro capítulo da II Guerra Mundial. Entre os soldados norte-americanos que enfrentaram a última investida do III Reich nas Ardenas havia milhares de soldados com nomes como Botelho, Encarnação, Gomes, Santos ou Silva. Rapazes de origem portuguesa, que deram o corpo e a vida pela libertação da região – e que a História foi votando ao esquecimento. Esta é a história deles.

Há 75 anos começava a escrever-se o derradeiro capítulo da II Guerra Mundial. Entre os soldados norte-americanos que enfrentaram a última investida do III Reich nas Ardenas havia milhares de soldados com nomes como Botelho, Encarnação, Gomes, Santos ou Silva. Portugueses que a História foi votando ao esquecimento.





Soldados americanos do 290° Regimento de Infantaria lutam nas Ardenas em janeiro de 1945. Foto: DR

Depois de voltar da guerra, Manuel Gomes ganhou um hábito. Ao final da tarde, gostava de colocar o chapéu de militar e sentar-se no alpendre a observar a tranquilidade dos dias de New Bedford, cidade do estado norte-americano do Massachussetts onde mais de um terço da população é portuguesa. “Era nessa altura que ele me contava o que tinha vivido na Guerra das Ardenas”, diz agora o seu neto, Eric Gomes, um professor de História de 32 anos. “Ele repetia constantemente que tinham sido os piores dias da sua vida. Mas também tinham sido tempos valiosos, porque tinha lutado para derrotar Hitler e libertar povos inteiros do jugo nazi.”

Faz esta semana 75 anos que Gomes participou na batalha que libertou Troisvièrges, no norte do Grão-Ducado – um dos últimos bastiões alemães no país. Era soldado na 75ª Divisão de Infantaria, que libertou Colmar, em França, uma boa parte da zona da fronteira entre a Bélgica e o Luxemburgo, antes de avançar para o Reno. “Ele raramente falava dos combates, mas uma vez contou a um vizinho nosso o que acontecia depois. Como tinham de ir procurar os corpos dos companheiros caídos na neve e depois separá-los à pazada, porque os cadáveres tinham congelado juntos”, conta Eric.

Não foi no desembarque na Normandia que os Estados Unidos perderam mais tropas, foi nas Ardenas. “A última investida de Hitler contra os Aliados começou às 5h30 de 16 de dezembro de 1944, apanhando toda a gente de surpresa”, diz Philippe Victor, historiador do Museu de História Militar de Diekirch. “Durante 10 dias, o nevoeiro impediu que os aviões levantassem e foi uma verdadeira matança.” Até 25 de janeiro de 1945, 75 mil americanos e 80 mil alemães perderam aqui a vida. O plano de Hitler falhou, mas deixou um rasto de destruição.

Manuel Gomes (1922-2017) Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

3 Manuel Gomes (1922-2017)

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens.

No Luxemburgo, um dos epicentros dos combates, os homens da 26ª Divisão de Infantaria levaram com o primeiro embate. A Yankee Division, como era conhecida, tinha sido mobilizada no Massachussetts e, nas suas fileiras, contavam-se milhares de lusodescendentes. Muitos deram a vida para defender lugares como Rambrouch e Gosbrous, no cantão de Redange, capturar Arsdorf e assumir o controlo da região de Wiltz. Em 39 dias morreram 1850 homens. Muitos chamavam-se Silva, Santos ou Oliveira. A libertação do Luxemburgo também foi escrita em português.

“Nesta altura os Estados Unidos eram uma sociedade onde a segregação era legal. Ao alistarem-se nas Forças Armadas, os portugueses tiveram uma oportunidade de obterem ou cimentarem a cidadania no país. Foi também por isso que acorreram em grande massa aos centros de recrutamento”, diz ao Contacto Deolinda Adão, diretora do centro de estudos portugueses da Universidade de Berkeley, na Califórnia.

As comunidades estabelecidas na Costa Oeste e no Hawai foram sobretudo incorporadas nos batalhões que combatiam no Pacífico. Para a Europa viajavam os luso-americanos da Costa Leste – de Massachussetts, Rhode Island, Nova Iorque e Conneticut. “Era ponto de honra de cada família portuguesa ter um dos seus filhos nos militares, em sinal de apoio ao país de acolhimento. Os censos não são claros e não nos permitem afirmar com rigor o número de rapazes que se alistaram. Hão de ter sido centenas de milhares, mas pelo menos 100 mil foram de certeza.” Destes, umas dezenas de milhares haveriam de vir libertar um pequeno país da Europa Central chamado Luxemburgo.

1 Heróis esquecidos Copiar o link





Entre os 5.073 soldados sepultados no Cemitério Americano do Luxemburgo, em Sandweiler, há pelo menos uma vintena de lusodescendentes. A 9 de janeiro de 1945 morreu John E. Santos, do 101° Regimento de Infantaria, no combate para recuperar Vianden. Nascido na ilha do Faial, nos Açores, Santos chegara com quatro anos a Fall River, Massachussetts, meses depois de o pai encontrar trabalho numa fábrica de têxteis. Ofereceu-se voluntário para o Exército e, no relatório da campanha do seu regimento nas Ardenas, consta que John usou o corpo para bloquear a detonação de uma granada alemã e assim proteger os companheiros de batalha. Foi agraciado postumamente com duas das mais elevadas honras militares do país: a Bronze Star e o Purple Heart.

Arthur M. Encarnação (ou Encarnacao, como se lê no seu túmulo) está sepultado na fila 13 do setor E do mesmo cemitério. Morreu 4 dias antes de Santos, no combate pela libertação de Wallendorf, no leste do Grão-Ducado. Natural de New Bedford, foi o primeiro da família a nascer em solo americano. Os pais eram açorianos de São Miguel. Everett Seixas dorme duas filas ao lado, era descendente de judeus sefarditas fugidos de Portugal em 1709 – e que abriram um negócio a retalho de grande sucesso no Bronx, em Nova Iorque. Morreu a 27 de dezembro de 1944 no combate por Goesdorf.

Silvas há quatro. Ernest e Jule vieram do Massachussetts, Lawrence e Raymond da Califórnia. Morreram todos nos bosques das Ardenas, Ernest e Lawrence junto a Echternach, Jule e Raymond na fronteira belgo-alemã. James Oliveira morreu na libertação de Clerveaux e George Bruno participou na libertação de grande parte do norte do Luxemburgo ao serviço da 26ª Divisão de infantaria. Lutou para expulsar os nazis de Asdorf, Wahl, Brattert, Kuborn, Neunhausen, Eschdorf, Isendorf, acabando por cair em Bonnal a 7 de janeiro de 1945. Anton Botelho, Amos Cabral, Arthur Cordeiro, Manuel Faria, Antohny Medeiros, Joseph Mendonça, Américo Alves são mais alguns nomes de soldados portugueses caídos na luta por uma Europa livre.

O soldado José Medeiros, da 5 Divisão de Infantaria, num posto de guarda em Clervaux com o seu cão Little Joey, que o acompanhou toda a guerra. Foto: DR

Numa guerra as baixas nunca se contam apenas pelos que morrem – e disso mesmo deu conta um dos mais proeminentes lusodescendentes a combater no Grão-Ducado, o escritor Charles Reis Félix. Nascido em New Bedford em 1923 com o nome Carlos, foi o autor de Crossing the Sauer – Atravessar o Sûre, um relato autobiográfico da Batalha das Ardenas que está disponível na biblioteca do Museu de História Militar de Diekirch. Há um real bastante vívido do combate por Wiltz.

“Todos os dias eu pensava que ia morrer e isso não era justo. Eu era tão novo. Os meus pais sempre me disseram que eu tinha uma sorte enorme em ter nascido nos Estados Unidos e não em Portugal, mas nestes dias isso não fazia qualquer sentido. Às tantas fico isolado atrás de uns arbustos, sem saber da localização do inimigo. Tudo o que eu ouvia à minha volta eram homens a gemer, dezenas deles. E só pensava em quantos iam morrer, em quantos iam ficar com mazelas para sempre, físicas e psicológicas. Nesse momento, a guerra tornou-se uma coisa muito pessoal. Não, eu não tinha sorte nenhuma por não ter nascido em Portugal”.

Charles Reis Félix morreu em 2017, com 93 anos. Dos 3,5 milhões de soldados norte-americanos que lutaram na II Guerra Mundial, o Departamento de Defesa do país estima não sobrarem hoje mais de 300 mil – todos eles nonagenários, pelo menos. A memória da grande tragédia da humanidade vai-se dissipando lentamente. Como o nevoeiro que invadiu as Ardenas há 75 anos.

2 Trilhos de combate Copiar o link

O caminho entre Troisvierges e Clervaux, onde há 75 anos milhares de homens perderam a vida. Foto: RJR

Há um trilho pedestre que atravessa os bosques entre Troisvierges e Clerveaux ao longo de 17 quilómetros. Cumpre-se em cinco horas com subidas e descidas acentuadas, mas o percurso está bem assinalado e é uma das melhores formas de perceber o que aconteceu nesta paisagem há 75 anos. Nos meses de primavera e verão, centenas de americanos acorrem a esta região do norte do Luxemburgo para cumprir a desolada procissão que os seus pais ou avós fizeram anos antes, nos dias da Guerra. Num dia de janeiro, no entanto, é possível fazer todo o caminho sem encontrar vivalma.

São bosques frondosos, de abetos, faias e carvalhos, por onde as nuvens entram em ondas, turvando a visão. Em dezembro de 1944, esta mesma floresta estava coberta de neve e os termómetros atingiam os 12 graus negativos. “Foi precisamente na meteorologia que Hitler pensou quando decidiu atacar as Ardenas”, explica o historiador Philippe Victor. “O nevoeiro impedia os aviões aliados de levantar fogo e a neve tornava difícil o flanqueamento das colunas nazis.”

Ainda hoje é possível ver estes estroços de um avião de reconhecimento inglês abatido entre Troisvierges e Clervaux. Foto: RJR

A meio do percurso encontram-se ainda os destroços de um avião de reconhecimento britânico, abatido pela Whermacht no início de 1945 – e as campas dos seis militares ingleses e belgas que ali perderam a vida. Victor contextualiza os acontecimentos: “Os alemães perdiam fulgor na frente Oriental e o Dia D tinha ocorrido meses antes. Hitler pensou que, se chegasse a Antuérpia, conseguiria travar o avanço da frente ocidental e virar o tabuleiro da guerra.”

Durante dez dias, as colunas nazis avançaram pelo norte do Luxemburgo e sul da Bélgica em força. Mas então o nevoeiro dissipou. Não só a Força Aérea podia finalmente atacar as posições do Reich como o general Patton fez subir o exército estacionado na Alsácia e na Lorena. A guerra acabaria por resolver-se em Bastogne, que os alemães nunca conseguiram tomar. A partir daí, recuariam sucessivamente. As Ardenas marcariam o início do fim do maior conflito a que a Humanidade alguma vez assistiu.

Foram 39 dias de sofrimento atroz, não só para os dois lados da barricada como para as populações, que se viram igualmente apanhadas de surpresa. Três mil civis perderiam aqui a vida – 500 deles luxemburgueses. As ordens das tropas alemãs era incendiar as povoações por onde passassem, em muitos casos prendendo os habitantes dentro dos edifícios. Não é por isso de estranhar que, na contraofensiva aliada, os norte-americanos angariassem um enorme apoio.

O historiador Phillipe Victor no Museu de História Militar de Dietrich. Foto: RJR

Nas aldeias tinham algum suporte, sim, o diabo foram os dias em que ficavam a combater ou guardar posições em florestas como a que existe entre Troisvièrges e Clervaux. Manuel Gomes relatou isso mesmo ao seu neto Eric. “Ele contou-me que umas grandes tragédias da guerra era que, depois de uma caminhada, os soldados precisavam de descalçar-se porque, senão, o suor acumulado nos pés congelava durante a noite e causava gangrenas. O problema é que, depois de tirarem as botas, dava-se o caso de os pés incharem e muita gente já não conseguia voltar a calçar-se, o que criava precisamente o mesmo efeito.” Só na 26ª Divisão, diz o livro The History of The Yankee Division – 1941-45, contabilizar-se-iam 750 amputações.

Manuel Gomes morreu há dois anos, tinha 96 e a guerra nunca o abandonou. Uns meses antes de sucumbir, o neto fê-lo convidado de honra do Liceu de New Bedford no Dia dos Veteranos e “raios me partam se nesse dia ele não apertou a mão a mais de 400 pessoas.” Respondia sempre o mesmo. “Sou um português que vendeu gelo, depois vendeu óleo e depois trabalhou numa fábrica. O acaso quis levou-me a participar na mais terrível das guerras e só agradeço ter sobrevivido. Não sou herói nenhum.” Mas era. Gomes foi um herói, tal como os dois milhões de soldados aliados, e entre eles dezenas de milhares de portugueses, que lutaram nas Ardenas pela liberdade dos povos e pelos direitos dos homens. Dificilmente haverá batalhas que valham mais a pena travar.

3 No bosque onde vivia o medo Copiar o link

A abadia de Cinqfontaines, de onde centenas de judeus luxemburgueses foram deportados para campos de concentração alemães. Foto: RJR

Nas grandes florestas do norte pode contar-se uma boa parte da história da II Guerra Mundial. Quando o Grão-Ducado foi invadido, a 10 de maio de 1940, as tropas alemãs entraram pelo sul do país, levando milhares de luxemburgueses a seguirem caminho para as Ardenas e tentarem seguir pelos caminhos do bosque até à Bélgica, onde os nazis tinham fama de ser menos implacáveis. É que o Reich não só decidiu invadir como também anexar o pequeno país da Europa Central.

Em 1942, depois de Hitler dar ordem de recrutamento nas forças militares aos jovens luxemburgueses, milhares começaram a tomar estas mesmas rotas para tentar fugir ao alistamento. Na greve desse ano, a maior manifestação de resistência do país, vários organizadores de piquetes fugiriam também por aqui – sobretudo depois de ouvirem a notícia da execução de 21 dos seus concidadãos.

Mesmo a meio do caminho entre Troisvièrges e Clervaux fica Cinqfontaines, que a Gestapo transformou em campo de detenção em 1941. Ao longo de dois anos, oito centenas de judeus ficaram aqui detidos, sobretudo idosos, doentes e crianças. Desses, 670 embarcaram aqui no comboio para os campos de concentração de Lodz, Auschwitz e Theresienstadt. Antes da chegada dos soldados já estas florestas respiravam medo.

4 A longa história militar dos "Portugees" Copiar o link





O capitão Joseph Lourenço, da 26 Divisão de Infantaria, a Yankee Division, instala um posto de comunicações à entrada de Wiltz. Foto: DR

Não foi só a II Guerra Mundial. Na historiografia das guerras travadas pelos norte-americanos sobram relatos da participação dos lusodescendentes, apelidados no país de “portugees”. Ainda antes da independência dos Estados Unidos, em 1783, vários judeus portugueses fugidos à Inquisição no século XVIII ingressaram nas fileiras americanas nos navios que combateram os britânicos entre 1778 e 1783 – a bordo do mítico Bonhomme Richard, comandado pelo comandante Serapis, estavam por exemplo registados 11 portugueses.



Na Guerra Civil Americana (1861-65), centenas de açorianos, madeirenses e cabo-verdianos (na altura ainda uma colónia) integraram as tropas da União, lutando contra a escravatura. Alguns tornar-se-iam heróis nacionais, como Francis Barretto Spínola, general durante a batalha e que seria congressista pelo estado de Nova Iorque. Anos amis tarde, John Phillip Sousa comporia a marcha militar nacional dos EUA: The Stars and Stripes Forever.

Na I Guerra Mundial (1914-18), 15 mil portugueses alistaram-se no Exército americano para combater a Alemanha. Entre eles estava John Dos Passos, um dos mais aclamados escritores norte-americanos, e Jerry Cox Vasconcells, um dos mais reputados pilotos do início do século XX.

Nas guerras da Coreia (1950-53) e Vietname (1955-75) participaram milhares de portugueses, sobretudo os que viviam nas grandes comunidades da Califórnia e do Hawai. Os lusodescendentes revelar-se-iam também essenciais nas várias guerras em que os Estados Unidos têm participado desde o final do século passado. Mas em nenhum outro conflito como a II Guerra Mundial participaram tantos Portugees. Foram mais de 100 mil.