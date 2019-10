Até no Vaticano, a poucas horas de ser ordenado cardeal pelo Papa Francisco, Jean-Claude Hollerich falou da comunidade lusa.

“Os portugueses fazem parte da minha igreja”

Paula SANTOS FERREIRA Até no Vaticano, a poucas horas de ser ordenado cardeal pelo Papa Francisco, Jean-Claude Hollerich falou da comunidade lusa.

Daqui a pouco, o arcebispo do Luxemburgo será elevado a cardeal pelo Papa Francisco, na cerimónia do Consistólio que já começou no Vaticano. Mas nem em Roma, Jean-Claude Hollerich esquece os portugueses radicados no Luxemburgo.

“Os portugueses são sempre bem-vindos ao Grão-Ducado declarou o arcebispo do Luxemburgo aos jornalistas presentes na sala de imprensa da Santa Sé, ontem à tarde.

“Eles fazem parte da minha igreja”, vincou Jean-Claude Hollerich, citado pela agência Ecclesia.

Jean-Claude Hollerich no Vaticano. Foto: Lex Kleren

O Papa no Luxemburgo

Na conferência, o futuro cardeal confessou que ficaria muito feliz se o Papa Francisco visitasse o Grão-Ducado, mas percebe que tal não seja uma “prioridade” para o Sumo Pontífice.

Jean-Claude Hollerich com o Papa Francisco. Foto: Comece

“O Luxemburgo não é exatamente uma periferia. Há muitos outros sítios onde o Papa deverá ir, em primeiro lugar”, declarou Hollerich, citado pela Ecclesia. O novo cardeal passará a representar o seu país no Colégio Cardinalício.

Este jesuíta de 61 anos, foi professor de Teologia em Tóquio e foi nomeado arcebispo do Luxemburgo por Bento XVI, em 2011.

Agora será ordenado Cardeal pelo Papa Francisco. No Consistólio de 2019, será o sexto cardeal a receber o anel e o barrete das mãos do Papa.

O Grão-Duque Henri e o presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa estão presentes na cerimónia em que o arcebispo português D. José Tolentino Mendonça é também ordenado cardeal.