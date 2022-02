Se a língua é um organismo vivo, então devíamos acrescentar a palavra pubela ao Priberam, o dicionário que certifica a retidão da língua portuguesa.

Os portugueses do Luxemburgo que dizem pubela em vez de lixo

Ricardo J. RODRIGUES

Há uns dias escrevi aqui uma crónica em que dei o exemplo desta palavra para explicar que, em Portugal, zomba-se facilmente de quem a profere. É gíria de emigrante, um afrancesamento do lixo. Milhares de pessoas habituaram-se a essa expressão porque caixote do lixo era coisa inexistente em Portugal quando a primeira vaga de emigrantes se fez à estrada para o Luxemburgo. E esses vieram sobretudo nos anos sessenta, das aldeias do norte e do centro do país.

Em 1970, ano em que o governo luxemburguês assinou com o Estado português um contrato que permitiu a milhares de trabalhadores estabelecerem-se no Grão-Ducado, a recolha de lixo era um conceito quase inexistente em Portugal. Um estudo de 2016 da Universidade de Lisboa conta que, na capital portuguesa, antes da entrada do país na União Europeia, o sistema de recolha era tão pouco eficiente que “nos bairros mais tradicionais, as bacias e os jarros ainda se despejavam vulgarmente pela janela fora, gritando-se apenas: água vai.”

Até ao fim da ditadura, em 1974, o lixo era um dos problemas que mais enchia as páginas dos jornais nacionais. Lisboa, Porto, Braga ou Coimbra tinham sistemas de recolha fracos – o amontoado de lixo nestas cidades era, aliás, alvo de cobertura constante pela imprensa. Na província, como se dizia na altura, não havia qualquer política de recolha de resíduos urbanos. Cidades como Vila Real ou Viseu, Castelo Branco ou Évora, não podiam contar com qualquer estratégia para o lixo – apenas com dois ou três funcionários que tentavam atender aos problemas em cada autarquia. Nas aldeias do interior, de onde saiu da primeira vaga de emigração para o Grão-Ducado, não havia recolha alguma. Nada. Zerinho.

Os primeiros portugueses que aqui chegaram não sabiam o que era um caixote do lixo porque simplesmente não os haviam nos lugares de onde tinham fugido. Os luxemburgueses e os franceses e suíços ensinaram-lhes que aquilo era a poubelle, e eles converteram-na em pubela. Quero lá saber se isso é português correto ou não. Quero é saber que aprenderam a usá-la, nas palavras e nos gestos.

Portugal evoluiu tremendamente nas suas políticas de recolha de resíduos urbanos. Eu, que sou lisboeta, dificilmente ando mais de 100 metros até encontrar um ecoponto, onde posso separar o vidro do plástico, o cartão dos restos de comida. E o que tenho para dizer é que o Luxemburgo nos pode ter apresentado a pubela, mas falha miseravelmente na hora de recolher o lixo.

Alguém que viva em Clausen, por exemplo, tem de caminhar dois quilómetros até encontrar um vidrão. Podem argumentar-me que a comuna permite, mediante uma taxa, caixotes de lixo específicos para vidro e papel. Ou que até recolhem o plástico em dias marcados, que mudam a todas as semanas. Mas, numa cidade onde 70 por cento dos cidadãos são estrangeiros, onde a maioria da população vem fazer comissões de três anos e depois vai embora, estão mesmo à espera que a comunidade estrangeira, que não tem carro para ir depositar lixo nos ecopontos, nem interesse em adquirir caixotes pagos, nem paciência para saber o dia do plástico, faça reciclagem?

O Luxemburgo é um dos países com maior pegada ecológica no planeta. E está certo que houve este momento na História em que eles nos ensinaram o que era o lixo. Mas agora é capaz de ser o momento em que nós temos de ensinar-lhes como se faz reciclagem. Estou a pedir ecopontos por todo o país, para podermos separar o que consumimos. Para podermos fazer a pubela que precisamos.

