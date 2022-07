São eles que dão vida à cidade. Com as suas artes e negócios, estes portugueses não deixam ninguém indiferente.

Os portugueses de Pétange. Regina e Hélder do restaurante

Tiago RODRIGUES São figuras conhecidas em Pétange. A Maria dos vestidos de noiva, a Mónica das tatuagens e a Anabela da mercearia. Os dentistas Ambrósio e Tavares e o casal Lopes do restaurante. São eles que agitam a cidade com as suas artes e negócios. Aqui a vida também acontece em português.

Quando se procura uma comida tipicamente portuguesa em Pétange, o nome "Fado" vem rapidamente à cabeça. Aquele restaurante, aberto há 10 anos na Route de Luxembourg, é um dos mais conhecidos entre a comunidade lusa da cidade. Assim como o casal proprietário do espaço, a Regina, 45 anos, e o Hélder Lopes, 47, que são de uma aldeia em Moimenta da Beira, no distrito de Viseu. Andaram na escola juntos, mas só começaram a namorar mais tarde. Casaram em 2001, em Portugal, e emigraram no ano a seguir para o Luxemburgo. Têm uma relação de 25 anos. Vivem em Bertrange com os dois filhos, de 16 e 11 anos.



Em Portugal, também trabalhavam na restauração, mas decidiram emigrar porque os irmãos de Regina já estavam estabelecidos no Grão-Ducado. "Comecei a trabalhar com o meu irmão num restaurante em Dommeldange, durante três anos. O Hélder começou a trabalhar na restauração italiana. Foi cozinheiro, porque esteve emigrado em Inglaterra durante 10 anos e sempre trabalhou na cozinha. Ele percebe muito. Em 2002, fizemos a sociedade num restaurante com a minha irmã e estivemos lá todos juntos durante 10 anos. O nosso percurso sempre foi na restauração", contou ela.

O Bacalhau à Fado e o lombo de vaca são as especialidades da casa. Foto: Marc Wilwert

É tudo feito cá em casa. Um dos nossos lemas é esse: ser tudo muito caseiro. Fazemos tudo aqui com produtos frescos. Regina Lopes

Em 2012, Regina e Hélder decidiram abrir o seu próprio restaurante em Pétange. "Foi o que apareceu no momento. Era uma casa que tinha capacidade para fazer um bom restaurante. E também porque tem muitos portugueses e fronteiriços na cidade. Conseguimos captar os clientes de Pétange e arredores", recordam. A decisão do nome surgiu porque o fado tinha sido considerado Património Cultural e Imaterial da Humanidade pela UNESCO uns meses antes, em 28 de novembro de 2011. Apesar disso, só fazem noites de fado "de vez em quando, mais durante o inverno".

O casal descreve o espaço como um "restaurante familiar". "Gostamos muito de receber bem as pessoas. Temos uma sala privada onde costumamos fazer eventos, como aniversários, festas de empresas, casamentos, batizados e comunhões. E temos os nossos pratos muito conhecidos, como o Bacalhau à Fado, que é muito parecido ao típico bacalhau à Braga, com uma posta frita com molho de tomate, cebolada, pimentos e batatas fritas às rodelas", disse Regina.

Além do bacalhau, o Fado também é conhecido pelo seu prato de lombo de vaca com queijo da serra. "É muito bom, com uma combinação perfeita. São os nossos dois pratos mais conhecidos. Depois também temos as nossas gambas e os secretos, que saem muito", revelou a proprietária, garantindo que todos os pratos são caseiros. "É tudo feito cá em casa. Um dos nossos lemas é esse: ser tudo muito caseiro. Fazemos tudo aqui com produtos frescos. O nosso bacalhau é de ótima qualidade".

Foto: Marc Wilwert

Podemos dizer que o restaurante Fado é uma casa conhecida, em Pétange e arredores. Acho que temos um bom nome. Também trabalhamos para isso, lutamos muito. Regina Lopes

Apesar de agora ser uma casa consolidada, o início não foi fácil. "Era uma casa falida e nós não éramos conhecidos em Pétange. Começámos do zero. Houve meses muito difíceis, mas lutamos e conseguimos fazer uma boa casa. Com a pandemia também foi complicado, mas conseguimos ultrapassar, porque já tínhamos bases sólidas", lembrou Regina. "Agora já podemos dizer que o restaurante Fado é uma casa conhecida, em Pétange e arredores. Acho que temos um bom nome. Também trabalhamos para isso, lutamos muito".

No restaurante trabalham seis pessoas, três na cozinha e três na sala. Regina e Hélder vão ajudando a receber e servir os clientes. Além disso, fazem a gestão do espaço, tratam das encomendas e preparam os menus para os eventos. A maior parte dos clientes são portugueses, mas também há muitos fronteiriços a procurar a comida portuguesa. "A nossa clientela é bastante portuguesa, especialmente ao fim de semana. Mas durante a semana há um pouco de tudo, desde franceses, belgas, luxemburgueses. Eles pedem mais o bacalhau, os peixes grelhados ou as cataplanas. Também temos alguns pratos internacionais, como os escalopes panados ou as gambas com alho", notou a dona do Fado.

Pétange é uma cidade muito simpática. Acolheu-nos bem. Não eramos conhecidos e pouco a pouco fomos criando boas relações, mesmo com os luxemburgueses. Regina Lopes

O casal vai regularmente a Portugal, todos os anos. "Às vezes vamos duas ou três vezes, depende. Fechamos sempre no mês de agosto, o mês inteiro, quando vamos de férias", explicou Regina, admitindo que existe a vontade de um dia voltar ao seu país. "Se fosse possível, voltávamos já amanhã para Portugal, mas não é possível por causa dos miúdos. O futuro para eles lá não é risonho. Vamos esperar mais um tempo até eles se formarem. Queremos manter este projeto enquanto for possível".

A vida de Hélder e Regina é uma corrida entre Bertrange e Pétange. Só tiram folga às terças-feiras e passam o tempo livre em família. Acabam por não passar tanto tempo na cidade onde trabalham, mas gostam de lá estar. "Costumo dizer que Pétange é uma cidade muito simpática. Acolhe muito bem as pessoas. Acolheu-nos bem. Não eramos conhecidos aqui e pouco a pouco fomos criando boas relações, mesmo com os luxemburgueses. É uma cidade pequena, mas acolhedora. Aqui vimos mais para trabalhar, mas temos muitos conhecidos. Estamos aqui há 10 anos e esperamos continuar por muitos mais", assegurou o casal.

