Os portugueses de Pétange. Maria dos vestidos de noiva

Tiago RODRIGUES São figuras conhecidas em Pétange. A Maria dos vestidos de noiva, a Mónica das tatuagens e a Anabela da mercearia. Os dentistas Ambrósio e Tavares e o casal Lopes do restaurante. São eles que agitam a cidade com as suas artes e negócios. Aqui a vida também acontece em português.

Em Pétange, toda a gente sabe que quando há um casamento é na loja da Maria que se vai vestir. Com 36 anos de existência, a Etoile Boutique é uma das referências da cidade. É lá que se encontram os vestidos de noiva e das acompanhantes, os fatos para homem e para criança. Tem clientes de todo o lado. Alguns já lá vão há anos, sempre que precisam de se aprumar para uma nova cerimónia. Como é o caso de Fátima e Tito Lima, que visitaram a loja pela primeira vez há 27 anos, para a comunhão do filho, e voltaram para comprar roupa para o casamento da filha.



Enquanto ajuda Fátima a tirar as medidas do seu vestido azul longo, que vai namorando em frente ao espelho, Maria Lopes diz: "Uau, está muito elegante!". Para a proprietária da Etoile Boutique, deixar a pessoa bonita é máxima da loja. "Quando perguntam às clientes ‘onde é que te foste vestir?’, é sempre a melhor publicidade", afirmou. "Um casamento é um dia único. As pessoas sentem que o nosso serviço é diferente. Tentamos ajudar o cliente, porque a pessoa quer ir bonita e nós estamos aqui para fazer isso. Sem exagerar, 98% das pessoas encontram aquilo que procuram. Mesmo se não encontrarem, têm de sair com o mesmo sorriso com que entraram".

Alguns dos clientes, como Fátima (na foto), vão à loja da Maria sempre que têm uma nova cerimónia. Foto: Gerry Huberty

Maria é uma das portuguesas mais conhecidas de Pétange. Nasceu em Amares, no distrito de Braga, há 65 anos. Os pais emigraram para o Luxemburgo quando ainda era criança. Ela tinha apenas 10 anos e o irmão mais três. A mãe foi trabalhar para a restauração e o pai nas obras. Depois de terminar a escola, também trabalhou num restaurante, mas aos 28 anos decidiu abrir, sozinha, o seu próprio negócio. "Desde o primeiro dia, senti como se tivesse feito isto toda a vida. A minha mãe também era costureira. Eu sempre gostei da moda e de saber ajudar a vestir. No dia em que pensei abrir a loja, não tive medo, porque sabia que tinha essa capacidade. Era algo familiar", recordou.

Em 1986, abriu a primeira Etoile Boutique, no centro de Pétange. Catorze anos depois, mudou-se para a Rue Pierre Grégoire, onde tem a atual loja e a sua casa, no andar de cima. Após tantos anos, tornou-se uma das principais lojas de vestidos não só no Luxemburgo, como nos arredores. "Somos conhecidos e temos muitos clientes de todo o lado. Quase metade são portugueses, mas também temos muitos estrangeiros, porque estamos perto da fronteira. Seja da Bélgica, França, Alemanha… Até tivemos uma cliente que veio da Tunísia, porque viu um anúncio na Internet e veio de propósito para comprar um vestido cheio de pérolas, que custava na altura cerca de 2000 euros", contou.

Os vestidos de noiva são a especialidade da casa. Há para todos os gostos e feitios. E para todas as carteiras. "Temos vestidos simples, que vão até aos 500 euros, como os vestidos do topo, de princesa, que podem custar 3000 euros. O mais caro que vendemos até hoje foi um vestido de noiva de 3600 euros. Coloquei-o na montra e ao fim de uma semana já estava vendido, porque são vestidos que as pessoas olham e apaixonam-se", explicou Maria, notando que também vendem muita roupa para os acompanhantes. "Quando vem a noiva, é quase um cortejo, porque vem a família toda atrás. O acompanhamento é uma loucura, quase todas as semanas tem de vir mercadoria".

A Etoile Boutique não tem produção própria, trabalha com fornecedores, sobretudo de Portugal e Paris, e faz as transformações dos vestidos. "Adaptamos ao gosto da pessoa e à silhueta. A parte de costura é toda feita na nossa casa. Um vestido de noiva é uma coisa muito especial", disse, referindo que é preciso saber comprar antes de saber vender. "Com 36 anos de experiência, já trabalhei com muitos fornecedores. Temos conhecimento do bom artigo, do bom tecido e do bom preço. É muito importante que a pessoa olhe para o espelho e se sinta bonita. Quando estou a vestir alguém, vejo-me no corpo dessa pessoa e digo-lhe o que gosto ou não. Adoro o que faço e sinto que o faço bem porque me meto na pele da pessoa".

É por gostar tanto da sua profissão que Maria continua a trabalhar na loja mesmo estando reformada há seis anos. Continua todos os dias a receber os clientes e a gerir aquela casa com o marido, António Lopes, 63 anos, que também é proprietário. Conheceram-se no Luxemburgo. Ele trabalhava como serralheiro, mas era um trabalho muito duro, então deixou o metal para trabalhar com os tecidos. Também já está reformado, mas continua a ajudar nas vendas e no escritório. O casal vive com o filho mais novo, de 29 anos, no andar por cima da loja. O mais velho já tem uma filha e vive com a companheira.

A ideia de Maria é passar a loja para o filho mais novo, por isso está a prepará-lo para saber gerir o negócio. "Eu por mim já tinha parado, se ele tivesse capacidade de andar com isto para a frente. Gostava de passar esta casa para ele, porque me custaria deixar para outra pessoa. Ele já sabe muito, mas ainda é preciso saber comprar. Estou a tentar passar-lhe o que eu sei", referiu, com alguma nostalgia. "Como eu gosto disto, costumo dizer que é o meu bebé, fui eu que o criei. Eu era solteira quando lancei esta casa. Foi uma força de coragem, com muita dificuldade no início, sobretudo nos primeiros 10 anos".

Foto: Gerry Huberty

Apesar dessas dificuldades, a Etoile Boutique resistiu ao tempo e às crises e continua a vestir as noivas para o seu dia mais especial. "Ultrapassamos tudo e tenho muito orgulho no que conseguimos, de as pessoas gostarem de nós. Sinto-me feliz, porque gosto do trabalho que faço", garantiu Maria, revelando que não pensa voltar a Portugal definitivamente. "Agora sou avó de uma menina. O que vai acontecer é que vou estar lá e cá. Nunca vou deixar esta residência. Se o meu filho não quiser ficar com esta casa, irei alugar. Mas moro aqui, por isso devo ficar. Gosto muito de Portugal, mas é para ir para o sol e descansar".

