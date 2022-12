Na cidade mais antiga do Luxemburgo também há portugueses que são referência. Durante vários anos, ajudaram a lapidar aquela que é a joia da região de Mullerthal.

Luxemburgo 5 min.

Figuras

Os portugueses de Echternach. Tânia, a enfermeira associativista

Tiago RODRIGUES Na cidade mais antiga do Luxemburgo também há portugueses que são referência. Durante vários anos, ajudaram a lapidar aquela que é a joia da região de Mullerthal. Hoje são figuras conhecidas da população: o Domingos da rádio, a Paula da assistência social, o Ricardo do café, a Tânia do associativismo e o Júlio do clube de futebol.

Há 32 anos, Tânia Rocha nascia no hospital de Ettelbruck. Os pais emigraram para o Luxemburgo bastante novos. Primeiro veio a mãe, com 16 anos, da Póvoa de Lanhoso, para trabalhar na hotelaria em Echternach. Depois veio o pai, com 22, de Braga, para trabalhar na construção. Vieram através de conhecidos da terra e conheceram-se em Amares. Lá casaram pela igreja. No Grão-Ducado, pelo civil. Tânia é a mais velha de três irmãos. Cresceu em Echternach, onde fez a escola primária e o liceu. Tem dupla nacionalidade, mas sempre teve uma educação mais portuguesa do que luxemburguesa.

Depois do liceu, foi para a capital para fazer o ensino superior. Mas, antes de ir estudar, queria ir para a tropa, conta. “Por nenhum motivo em especial, era só uma ideia que tinha na altura. Foi um professor que me convenceu a seguir os estudos e comecei a interessar-me pela área da saúde”, recorda. Terminou o curso de enfermagem e depois ainda fez dois anos de especialização em psiquiatria. Começou então a trabalhar no Centro Terapêutico de Manternach, para pessoas com problemas de toxicodependência. Já lá está há sete anos.

O trabalho é feito por turnos e em diferentes locais. À quinta-feira, Tânia vai para um escritório na Rue de Strasbourg, na capital, para atender qualquer pessoa que queira fazer terapia. “Fazemos acompanhamento com desintoxicação no hospital e preparamos os papéis para que possam entrar no centro em Manternach”, explica. De duas em duas semanas, vai também para os contentores em Bonnevoie, onde se encontra a sala de chuto, para tentar “motivar” os toxicodependentes a fazer terapia. Uma vez por mês, vai à prisão, em Schrassig e em Givenich, para tentar “motivar os reclusos”.

Foto: Gerry Huberty

Para Tânia, a pior parte da sua profissão como enfermeira psiquiátrica é trabalhar por turnos, porque tem poucas horas de sono. Por outro lado, agora que há “cada vez mais problemas psiquiátricos na sociedade”, vê como parte positiva o facto de poder ajudar as pessoas que têm dificuldades e que “querem fazer alguma coisa para a vida delas”. A lusodescendente revela que antigamente eram mais os luxemburgueses que recebiam este tipo de apoio, porque na altura não havia pessoal suficiente para fazer grupos noutras línguas. “Hoje em dia, temos de tudo, população portuguesa, luxemburguesa, francesa, árabe… Eu trabalho com diferentes idiomas”, nota.

Além da profissão, Tânia também se dedicou desde cedo ao associativismo. Ainda quando andava na escola, com uns 12 ou 13 anos, juntou-se à Associação Amizades Portugal Luxemburgo (AAPL), porque naquela altura todos os pais dos amigos já faziam parte da organização e do rancho folclórico "Os Minhotos de Echternach". Começou a dançar e aproveitava os ensaios e as viagens do rancho para estar com os amigos. “No verão tínhamos saídas para a Alemanha, Suíça ou França praticamente todos os fins de semana. Também fazemos jantares e todas as sextas-feiras temos os ensaios durante uma hora.

É importante ter a associação para manter as tradições, ter contacto com outras pessoas, poder brincar e aliviar um bocado o stress do dia a dia.

A par com a AAPL e o rancho, a enfermeira também faz parte do grupo de bombos “Os Marotos”. Consegue conciliar tudo isso com a vida profissional por causa dos turnos. “Essa acaba por ser a parte positiva, porque consigo desligar um bocado do trabalho, que por vezes é complicado e muito cansativo a nível psicológico. Há dias em que não dá para conciliar, mas quando posso trocar de turnos, troco”, afirma. Tânia considera “muito importante” fazer parte da vida associativa de Echternach, porque acaba por ajudar e a dedicar-se à cultura portuguesa. “É bom para manter as tradições, ter contacto com outras pessoas, poder brincar e aliviar um bocado o stress do dia a dia”.

A enfermeira viveu toda a sua vida em Echternach. Neste momento, vive com o namorado e pretende continuar naquela cidade. “Estou bem onde estou”, garante, lembrando que a comuna tem muito para oferecer. “Há muita coisa, a natureza, o lago… No verão juntamo-nos sempre para passear. Os amigos com quem eu cresci também ainda vivem aqui. Encontramo-nos muitas vezes”. Quando não está no trabalho ou na associação, Tânia também dedica algum do seu tempo livre ao desporto. Faz parte do staff técnico da equipa de futsal de Differdange e pratica Crossfit duas vezes por semana, quando consegue.

Às vezes sentimos que nem somos de cá nem somos de lá, acabamos por ser sempre emigrantes.

Embora tenha nascido no Grão-Ducado, a enfermeira ainda mantém alguma ligação a Portugal. Quando era pequena, a família costumava ir para Amares duas vezes por ano, quando o pai tinha as férias coletivas, no verão e no Natal. Hoje em dia, por causa do trabalho, Tânia nem sempre consegue ir nas festas ou na passagem de ano, mas assegura que vai mais vezes. “Houve uma altura que cheguei a ir quatro ou cinco vezes por ano a Portugal. Normalmente vamos sempre para Amares, porque temos lá casa”, refere.

Durante uma fase da sua vida, Tânia esteve mesmo “inclinada” para ir viver para Portugal. Nessa altura, passou por uma crise de identidade. “Às vezes sentimos que nem somos de cá nem somos de lá, acabamos por ser sempre emigrantes. Nessa fase, todos os estágios que podia fazer era em Portugal. Estagiei bastante lá e gostei da mentalidade, há gosto em trabalhar”, reflete a lusodescendente. Com o passar dos anos, foi perdendo essa vontade. Continua a gostar muito de ir lá passar férias, mas também tem uma grande parte da sua vida em Echternach. O trabalho, o associativismo e o desporto. Sempre de um lado para o outro, mas com uma certeza: “Para já, quero continuar por cá”.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.