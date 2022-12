Na cidade mais antiga do Luxemburgo também há portugueses que são referência. Durante vários anos, ajudaram a lapidar aquela que é a joia da região de Mullerthal.

Luxemburgo 5 min.

Figuras

Os portugueses de Echternach. Ricardo, o cozinheiro do Norte

Tiago RODRIGUES Na cidade mais antiga do Luxemburgo também há portugueses que são referência. Durante vários anos, ajudaram a lapidar aquela que é a joia da região de Mullerthal. Hoje são figuras conhecidas da população: o Domingos da rádio, a Paula da assistência social, o Ricardo do café, a Tânia do associativismo e o Júlio do clube de futebol.

Em 2002, Ricardo Pereira veio de férias ao Luxemburgo para visitar a mãe, que já não via há muito tempo. Tinha 19 anos e viajou sozinho desde Vila Nova de Gaia. Um dos tios tinha um café em Echternach e, como trabalhava na cozinha de um restaurante em Portugal, aceitou fazer um serviço naquele estabelecimento chamado Diekricher Stuff. Toda a gente gostou dele e acabou por ficar. Já vive naquela comuna há 20 anos e sempre trabalhou no mesmo café. “Já faço parte da mobília desta casa. Somos muito conhecidos na cidade”, garante o agora proprietário do espaço.

O Diekricher Stuff já está na família de Ricardo há 25 anos. Começou com um tio, depois passou para outro e agora é o seu negócio. “O café já existia antes, mas agora está na terceira geração da família. Sempre com o mesmo nome e conceito”, nota. A especialidade da casa é a comida tradicional portuguesa, desde as francesinhas, aos bitoques e às feijoadas. Curiosamente, a maior parte dos clientes são luxemburgueses. “Vêm à procura da nossa comida, do nosso paladar e gosto. Muitos gostam de vir para provar a nossa cozinha de raiz, o mais tradicional. Também temos muitos portugueses, sobretudo nos fins de semana, que vêm de todo o país”.

O café já se tornou uma referência no centro de Echternach, em plena Rue de La Gare. Tal como o nome. “Diekricher Stuff significa sala de cerveja. Ficou sempre assim”, explica o proprietário. O conceito é de um pequeno restaurante, com um ambiente “mais familiar, calmo e sereno”. Ricardo trabalha com a mulher e a cunhada. O dia de trabalho começa às 8h, para abrir portas às 9h30 e preparar tudo para a hora de almoço. À tarde, trata-se da contabilidade, faturação e encomendas. “E depois volto à cozinha. Fico das 8h até à 1h. Passamos o dia todo no café”, nota o cozinheiro. Só tiram folga à quinta-feira e aproveitam o dia para estar com a família.

Foto: Anouk Antony

Para Ricardo, a cozinha foi sempre uma paixão. Apesar de não ter um curso, gosta de mostrar “ao mundo e à comunidade de Echternach o que é a verdadeira cozinha portuguesa”. Essa é, para ele, a melhor parte do trabalho. “Sempre gostei de cozinhar e de mostrar o que é dar alma aos pratos. Faço tudo o que é tradicional português, desde o cozido, feijoadas, arroz de marisco, tudo o que é nosso”, assegura. Ele próprio acaba por comer da sua comida, porque a casa é o local de trabalho, então “é só servir”. Nas folgas, também gosta de ir experimentar outros restaurantes da zona. “Eles vêm a nós e nós vamos a eles. Tem de haver um feedback de ambas as partes”.

Apesar do sucesso do café, o português reconhece que a pandemia da covid-19 acabou por afetar o negócio e tirou um pouco o movimento àquela rua. “Mas felizmente conseguimos segurar isto. Agora já estamos a conseguir levantar outra vez. Fazemos por isso, trabalhamos todos os dias e as pessoas estão a aderir”, garante. Prova disso são os muitos clientes habituais que vão ali comer quase todos os dias, o que deixa o proprietário muito satisfeito. “É muito bom ter essa fidelidade, ter o prazer de ter um cliente todos os dias, que gosta de estar cá”.

Sempre gostei de cozinhar e de mostrar o que é dar alma aos pratos. Faço tudo o que é tradicional português, desde o cozido, feijoadas, arroz de marisco, tudo o que é nosso.

Tal como o Diekricher Stuff, Ricardo também se tornou uma referência da cidade. Passou mais de metade dos seus 38 anos em Echternach e naquele café. “Nunca fui para mais lado nenhum. A minha experiência é toda aqui. Já tenho mais anos cá do que em Portugal”, reflete. Para o português, aquela é uma cidade especial, porque tem “praticamente tudo”, com muitas opções de restaurantes. “É um sítio bom para viver. Sinto-me bem aqui. A Comuna trabalha bem para nós, temos um bocado de tudo, não precisamos de ir para longe”.

Foto: Anouk Antony

No entanto, Ricardo admite que Echternach tem mudado muito nos últimos anos, principalmente desde que tiraram a Gare, o que afetou muito o movimento da rua, sobretudo à noite. “Já não há muita passagem de pessoas. As noites são mais calmas. É uma cidade mais parada, que foi morrendo ao longo dos anos”, lamenta o cozinheiro, notando que o turismo também tem vindo a desaparecer. “A cidade não tem muito para oferecer. Há poucos hotéis e o que há é muito caro. É normal que as pessoas não venham para cá”. O português acredita que é “fundamental” investir em mais hotéis e em locais de estacionamento, para que a cidade se torne mais acessível.

Ricardo passa grande parte dos seus dias na cozinha, mas, quando tem algum tempo livre, aproveita para estar com os filhos, um rapaz de nove anos e uma menina de sete. Também gosta de ver um pouco de televisão e de ler. Nas férias, costuma ir a Portugal para visitar a família e estar com aqueles com quem não está durante o ano. “Não vamos todos os anos e quando vamos não é bem férias, mas é o nosso Portugal. Nunca hei de perder a minha essência e a minha raiz”, garante o nortenho.

O futuro deverá passar por Echternach, pelo menos até os filhos estarem “orientados e lançados”. É naquela cidade que Ricardo se sente bem e ali quer continuar até à reforma. “Já me sinto um pouco como uma figura de Echternach. Quando saio à rua já todos me conhecem. E contribui também para a cidade”. Quanto ao café, o desejo do cozinheiro é passá-lo um dia mais tarde para outra pessoa da família, para manter o negócio. Mas a sua única ambição é ver os filhos “criados e lançados” para o futuro. “Resta-nos trabalhar para isso. A ambição já não é muita depois de 20 anos aqui. Já não vamos ficar ricos. Trabalhamos para a família”.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.