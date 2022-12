Na cidade mais antiga do Luxemburgo também há portugueses que são referência. Durante vários anos, ajudaram a lapidar aquela que é a joia da região de Mullerthal.

Os portugueses de Echternach. Paula, a assistente social

Tiago RODRIGUES Na cidade mais antiga do Luxemburgo também há portugueses que são referência. Durante vários anos, ajudaram a lapidar aquela que é a joia da região de Mullerthal. Hoje são figuras conhecidas da população: o Domingos da rádio, a Paula da assistência social, o Ricardo do café, a Tânia do associativismo e o Júlio do clube de futebol.

Paula Araújo nasceu no Luxemburgo há 45 anos, depois de os pais terem emigrado. Eram ambos de Eira Vedra, concelho de Vieira do Minho, mas conheceram-se e casaram no Grão-Ducado. Tal como a maior parte dos emigrantes daquela altura, trabalhavam nas obras e nas limpezas e tinham o objetivo de voltar a Portugal e construir uma casa quando Paula, filha única, tivesse seis anos. Mas gostaram tanto de Echternach, a cidade que os acolheu, que acabaram por ficar. E perceberam que se a filha fizesse a escola neste país poderia ter acesso a uma melhor vida profissional. Paula fez a primária e o liceu naquela cidade e ainda hoje vive lá. “Para quem cresce em Echternach como português, tem muita dificuldade em sair para outra comuna. Não dá para explicar”, afirma.

Depois de terminar o liceu, Paula foi tirar o curso de educadora na escola superior na capital. Trabalhou durante um ano na escola primária de Echternach a dar apoio aos alunos com dificuldades. Mais tarde, decidiu candidatar-se a um trabalho no Centre Socio-Educatif de l’Etat e conseguiu um posto na unidade de cuidados pós-escolares em Schrassig, que acolhe raparigas problemáticas que são retiradas aos pais. Trabalhou lá durante 11 anos. “Gostava muito do trabalho que fazia. Sempre gostei muito de trabalhar com jovens. Aquelas crianças eram como filhos para mim, porque não tinham ninguém e nós é que lhes dávamos a educação”, recorda.

Durante esse período, Paula casou e teve dois filhos, um menino e uma menina. Foi então que começou a ter problemas de consciência no trabalho. “Por vezes, as raparigas fugiam do centro e havia uma regra que era fechá-las numa jaula durante 48 horas, como castigo. Quando os meus filhos chegaram àquela idade e tinha de pôr miúdas no castigo, sentia-me mal, como se estivesse a castigar os meus filhos. Comecei a questionar-me e a pensar em mudar de emprego”, conta. Aos 32 anos, Paula decide voltar à universidade. Já era educadora graduada, mas faltava-lhe completar algumas disciplinas para poder trabalhar como assistente social.

Durante um ano, estudava e trabalhava a meio-tempo em Schrassig. “Foi muito duro, porque já tinha dois filhos. O meu marido é motorista de autocarros e trabalha por turnos. Então os meus pais, que vivem na mesma casa, ajudaram-nos. Estiveram sempre presentes”. No ano seguinte, em 2011, fez um estágio como assistente social no Office Social de Echternach, que tinha aberto uns meses antes. No fim do estágio, a Comuna viu que havia tanto trabalho que decidiu contratá-la. E lá continua desde janeiro de 2023, há quase 10 anos. É a única portuguesa na sua área, o que por vezes se torna complicado. “Há muitos portugueses, mas tenho uma filosofia de que não trato de casos de pessoas que conheço. Para proteger a pessoa e a mim. Tem de haver distância profissional”.

A função de Paula é atender os utentes que pedem ajuda e informá-los sobre os seus direitos e orientá-los para os serviços mais especializados. “Costumo dizer que ir ao Office Social é como ir a um médico generalista, fazemos a primeira análise da situação. Há certas coisas que podemos fazer e outras que temos de mandar para os especialistas. Trabalhamos muito na urgência. Tudo o que é problemas a longo termo temos de mandar para outros serviços, porque não conseguimos acompanhar”, explica a profissional, notando que aquela é uma zona com “muito trabalho” e “muitos pedidos de ajuda”.

Há vários problemas para resolver na região de Echternach, mas a assistente social não tem dúvidas de que o maior deles é o da habitação. “Como em todo o país. Há muita procura, com preços muito elevados e agora a inflação. Está a ficar muito apertado para toda a gente. Esse é o principal problema que encontramos cá”, reconhece, dando o exemplo de pessoas que têm dificuldade em pagar a renda ou as contas da luz e da água. Uma das ajudas que a assistência social oferece é o pagamento das cauções, que depois as pessoas vão reembolsando todos os meses. “O nosso objetivo principal é autonomizar as pessoas. Também há aquelas que nos pedem ajuda porque não sabem gerir o dinheiro”.

Ao longo dos anos, Paula foi percebendo que este serviço à comunidade era a sua vocação. Quando era mais nova, era muito introvertida e envergonhada e queria ser arquiteta. “Não tinha nada a ver comigo. Mas tive várias situações que me fizeram perceber que adoro o contacto com as pessoas. Preciso de ter esse contacto diariamente. O que mais gosto é de não saber o que me espera durante o dia. Não gosto do que está programado ou que haja uma rotina aborrecida”, afirma. Por isso, também gosta muito de caminhar. Em média, caminha 15 quilómetros por dia em Echternach. Nos dias em que tem muito trabalho, vai dar uma volta até ao lago. “É o meu refúgio, o meu cantinho, onde me sinto bem e em paz”.

Todos os anos, Paula e a família vão de férias a Portugal, levados pelo “orgulho nas raízes e o carinho” pelo país de origem. Tem o coração dividido entre os dois lados, mas, no entanto, não se imaginaria a viver em Portugal. “Se calhar um dia vá passar lá mais tempo, mas o meu país é este. Sou daqui, sinto-me portuguesa, mas também luxemburguesa”, confessa, garantindo que nunca deixaria a sua cidade. “Durante muitos anos sentia como se ainda vivesse numa aldeia. Identifico-me muito com a comuna de Echternach, não a trocava por nenhuma outra”.

Por gostar tanto da cidade onde sempre viveu, Paula quer ver os filhos a crescer nos mesmos locais, a frequentar as mesmas escolas e a seguir os mesmos passos da sua infância. “Como me senti bem aqui, acho que também deviam fazê-lo. A minha filha está no liceu e o meu filho está na universidade. Têm aqui os hobbies deles, ela joga voleibol e ele joga futebol”, revela, admitindo ser uma “mãe-galinha”. Sempre que têm férias, aproveitam para viajar. Pelo menos uma grande viagem por ano. “Sempre foi importante para mim levar os meus filhos a descobrir o que eu não pude”. A próxima aventura ainda não está marcada, mas já tem destino definido: Bali, a viagem que foi adiada por causa da covid.

