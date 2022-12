Na cidade mais antiga do Luxemburgo também há portugueses que são referência. Durante vários anos, ajudaram a lapidar aquela que é a joia da região de Mullerthal.

Os portugueses de Echternach. Júlio, o símbolo do futebol

Tiago RODRIGUES Na cidade mais antiga do Luxemburgo também há portugueses que são referência. Durante vários anos, ajudaram a lapidar aquela que é a joia da região de Mullerthal. Hoje são figuras conhecidas da população: o Domingos da rádio, a Paula da assistência social, o Ricardo do café, a Tânia do associativismo e o Júlio do clube de futebol.

Júlio Paulos está para o Daring Club Echternach como Paulinho está para o Sporting Clube de Portugal. São símbolos do futebol, figuras históricas dos respetivos emblemas, que dedicaram vários anos da sua vida aos clubes do coração. Curiosamente, Júlio também é sportinguista. O único da sua família. “O resto é tudo do Benfica”, brinca. Nasceu em Almada e até os irmãos são benfiquistas, mas ele foi “desviado” por dois tios que eram “fanáticos” pelo Sporting. Desde então, teve sempre uma paixão enorme pelo futebol. Mas foi num clube luxemburguês que encontrou o seu grande amor.

Aos 11 anos, veio para o Grão-Ducado com a mãe. O pai já tinha vindo quatro anos antes. Fez o resto da escola primária em Echternach. Em 1974, quando tinha 13 anos, começou a jogar no Daring. “Foi o primeiro clube que me formou. Era avançado e joguei toda a minha juventude no Daring até ser sénior. Ainda fiz alguns jogos de preparação, mas como tinha outros jogadores à minha frente, deixei de jogar por volta dos 21 anos”, recorda. Entretanto foi para a escola de comércio, onde aprendeu contabilidade. Trabalhou um ano ou dois como contabilista e depois foi vendedor numa casa de ferramentas durante 20 anos. Pelo meio, começou a namorar, casou e teve dois filhos.

Mais tarde, foi convidado por um amigo para ir trabalhar numa livraria. Mas a experiência acabou por correr mal, por causa de um acidente. “Um dia, estava a apertar o selim da bicicleta, escorreguei e bati com o olho. Até vi estrelas. Fui ao médico e tive de ser operado de urgência. Foi então que começaram os problemas no trabalho e acabei por me despedir”, conta Júlio. Depois, fez uma sociedade com um colega de infância que tinha uma papelaria. Quando o sócio ficou doente, vendeu-lhe a parte dele e tomou conta do negócio. “De 2011 a 2018, trabalhei só com a minha mulher, 12 horas todos os dias. Foram 10 anos a trabalhar no duro”.

Foto: Gerry Huberty

Ao fim de 41 anos de trabalho em Echternach, reformou-se. Durante todo esse período, manteve sempre uma forte ligação ao Daring. Em 1995, foi convidado a integrar a direção do clube, que ainda partilha com mais oito pessoas, três das quais também portugueses. Nunca teve qualquer rendimento no clube, antes pelo contrário. “Só tive despesas. Faço isto mesmo por gosto. Porque amo o clube e quero que vá para a frente”, declara. Hoje, aos 61 anos, é considerado por muitos como um símbolo do Daring e comparado ao Paulinho do Sporting, o que é para si um elogio. “Sinto que sou uma figura importante no clube. Tenho feito muita coisa e acho que toda a gente me dá esse valor”.

Em 2006, Júlio criou a Comissão de Jovens do clube, com pais e treinadores das camadas jovens. No total, são 10 equipas a competir, com 168 jovens federados. “Temos estado sempre a aumentar. Podemos oferecer coisas às crianças, equipamentos e fatos de treino. Todos os anos vamos ver um jogo de futebol num grande estádio na Alemanha, com crianças de seis e sete anos que nunca estiveram num estádio e ficam encantadas. Também já consegui que entrassem em campo com a equipa principal da seleção do Luxemburgo”, lembra o vice-presidente, que também foi adjunto da filha, quando esta treinava os mais novos. “Sempre gostei de ver as crianças a jogar à bola”.

Sinto que sou uma figura importante no clube. Tenho feito muita coisa e acho que toda a gente me dá esse valor. Faço isto mesmo por gosto.

O filho também jogou no Daring durante muitos anos, mas essa altura foi “muito difícil” para Júlio, porque trabalhava aos sábados e raramente podia vê-lo a jogar. Depois, os filhos acabaram por deixar o futebol. “O mais velho tem 37 anos e agora está na Suíça, com os meus dois netos. A minha filha tem 30 anos e ainda vive aqui”, revela. Para o vice-presidente, o ciclo também deverá fechar em breve. “Gosto de fazer isto, mas estou a chegar a uma fase, com 61 anos, em que quero ir passar mais tempo a Portugal, sem ter estas preocupações”.

Foto: Gerry Huberty

O grande objetivo de Júlio era chegar à celebração dos 100 anos do clube, que foi fundado em 1921, e fazer parte da organização do programa do centenário, no ano passado. Foi escolhido como presidente, com “muito orgulho”, e anunciou nessa altura que seria o tempo certo para deixar o clube. Mas surgiu um imprevisto. “A equipa principal não conseguiu manter-se na primeira divisão e eu não gosto de deixar o clube no fundo. Gostava de sair pela porta grande. Agora o nosso objetivo é que o clube volte a subir”, aponta o dirigente.

No entanto, Júlio não sabe quanto tempo mais ficará no cargo. No início do próximo ano, será realizada a assembleia geral e era nessa altura que o português tinha previsto deixar o clube. Mas recebeu um apelo por parte do presidente, que é luxemburguês. “Pediu-me para ficar mais dois ou três anos, para depois deixarmos isto em boas mãos. Ainda não estou decidido se vou fazer isso ou não”, admite. De qualquer forma, independentemente da altura em que sair do Daring, deixa o clube com a sensação de que realizou tudo o que queria. “Fiz muita coisa no clube, um pouco de tudo. Mais do que isto não consigo fazer”.

Quando deixar o futebol, Júlio quer aproveitar a reforma para passar mais tempo com a mulher em Portugal. Mas não querem voltar para lá definitivamente. Têm uma casa no Alentejo e é para lá que querem ir passar as férias. Ou no Algarve, durante o verão. No entanto, é em Echternach que se sentem em casa. “É uma cidade especial porque foi aqui que fiz a minha escola e é aqui que tenho os meus amigos e a minha família. Sinto-me como se estivesse no meu país”, confessa. Por enquanto, vai continuando nos relvados. Até chegar o momento de pendurar as botas.

