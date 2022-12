Na cidade mais antiga do Luxemburgo também há portugueses que são referência. Durante vários anos, ajudaram a lapidar aquela que é a joia da região de Mullerthal.

Luxemburgo 5 min.

Figuras

Os portugueses de Echternach. Domingos, a voz da rádio

Tiago RODRIGUES Na cidade mais antiga do Luxemburgo também há portugueses que são referência. Durante vários anos, ajudaram a lapidar aquela que é a joia da região de Mullerthal. Hoje são figuras conhecidas da população: o Domingos da rádio, a Paula da assistência social, o Ricardo do café, a Tânia do associativismo e o Júlio do clube de futebol.

Domingos Pereira ainda se recorda do dia em que chegou ao Luxemburgo como se fosse hoje. Era 26 de fevereiro de 1976 e estava um “frio de rachar”. Naquela altura, lembra, os invernos eram muito rigorosos. Tinha vindo de autocarro com outras pessoas da sua terra, Parada de Bouro, do concelho de Vieira do Minho. Foi parar a Echternach. Lá não havia ninguém à sua espera. Com 18 anos, acabara de fugir de casa para ir atrás de um amor. Saiu com a mala durante a noite, quando os pais estavam a dormir. “Dei um desgosto enorme à minha mãe. Ela não queria que eu emigrasse, mas vim atrás de um rabo de saias”, conta, entre risos.

A rapariga que procurava também era lá da terra, mas já vivia no Grão-Ducado. Porém, quando Domingos chegou, “acabou-se tudo”. Ou pelos menos aquela história de amor. A nova vida neste país estava apenas a começar. Procurou trabalho e conseguiu uma oportunidade como empregado de mesa no restaurante de um hotel, porque já “falava algumas coisas de francês e inglês”. Tinha estudado na escola de hotelaria e turismo do Porto e estagiado em bares e hotéis de quatro estrelas, o que na altura “era um grande luxo”. A partir daí, passou uns bons anos na restauração e hotelaria, sempre em Echternach.

Quis o destino que Domingos conhecesse a futura mulher em Portugal. Tinha lá ido de férias e ela também, porque estava emigrada em França. Mais tarde, voltaram a encontrar-se e casaram. Depois vieram os três filhos, duas meninas e um menino. Quando começaram a crescer, ele decidiu abandonar a hotelaria e foi trabalhar como vidraceiro nas obras. Além do ofício, passa a dedicar-se também ao associativismo, fazendo parte da fundação da Associação Amizades Portugal Luxemburgo, em 1990. Lá ficou durante sete anos, “até aquilo ter boas pernas para andar”. Ainda hoje é o sócio número dois e continua a frequentar a sede. Uns anos depois, fez ainda parte do conselho comunal para estrangeiros.

Foto: Anouk Antony

Durante a década de 90, Domingos decide também criar uma rádio totalmente portuguesa. Já tinha os estatutos preparados e havia frequência livre, mas faltavam as pessoas. Passados uns meses, surge uma rádio luxemburguesa nessa mesma frequência. “Ao fim de dois ou três anos, abriu falência. Eu e um amigo sabíamos que o tribunal ia mandar buscar o material, então fomos lá antes e sacamos tudo. Escondemos aquilo e uns meses depois montamos uma nova rádio, com um nome diferente”, conta. É assim que surge a Radio Aktiv, em 1995. Ficam temporariamente numas instalações de um hotel, por um valor simbólico de um franco por mês.

Mais tarde, quando o hotel fechou, tiveram de procurar um novo estúdio para a rádio. “Fomos ter com o burgomestre para que nos cedesse um espaço. Havia esta casa que era um antigo posto alfandegário na rue du Pont, junto à ponte que faz a ligação com a Alemanha. Estava fechada, servia só para os arquivos. Era o único espaço disponível, então acabamos por ficar lá”, recorda Domingos. Voltaram à antena, 24 horas por dia, sete dias por semana. E em várias línguas, desde o luxemburguês e português ao francês, alemão e inglês. No início, havia só uma hora de português, aos domingos. Depois passou para duas. Hoje a rádio tem 24 horas por semana em português.

Se soubesse que não havia ninguém do outro lado, ficava em casa. Mas sei que as pessoas estão à espera e gostam de ouvir.

Aos 64 anos, já reformado, Domingos continua a falar ao microfone para a população de Echternach. Atualmente, a rádio funciona com cinco pessoas, dois portugueses e três luxemburgueses. Entre as 6 e as 8 horas de segunda a sexta, e das 6 às 13 horas dos sábados e domingos, é o veterano que se encarrega de passar a música portuguesa, que através da Internet também chega a Portugal e aos emigrantes de França e Suíça. Durante os últimos 25 anos, esteve sempre na rádio, “sem pausas”. Mesmo quando passou a trabalhar como motorista de táxis e ambulâncias, teve a sorte de o patrão o deixar livre aos fins de semana. “Só mesmo em casos extremos é que me chamava. Às vezes tinha de sair e deixava as emissões a meio. Pedia desculpa aos ouvintes e deixava a música a tocar”.

Foto: Anouk Antony

Apesar de o ter feito durante grande parte da sua vida, a paixão pela rádio foi algo que surgiu “espontaneamente”. Na altura, não havia ninguém para fazer emissão em português e Domingos voluntariou-se. “Nunca tinha visto um microfone à minha frente. Explicaram-me o que tinha de fazer, comecei a copiar discos e a partir daquele momento nunca mais deixei isto. Comecei com os discos pedidos. Malhava forte e feio, não parava”, brinca com a memória. Com os computadores, as coisas tornaram-se “muito mais fáceis”, embora, na sua opinião, não seja tão bom. “Porque a gente gosta de sentir o disco físico na mão”, explica. Além da rádio, foi também correspondente do jornal Contacto, cobrindo a região de Echternach.

Domingos continua com o “bichinho” da rádio, mas admite que isso não vai durar para sempre. “Se soubesse que não havia ninguém do outro lado, ficava em casa. Mas sei que as pessoas estão à espera e gostam de ouvir. Vou estando por aqui o mais que posso, mas isto não é eterno”. O fundador gostava que alguém se interessasse e continuasse com a Radio Aktiv, mas não tem esperança de que isso venha a acontecer. “Ninguém quer. Se isto fosse um emprego… Mas não é. Estou aqui mais por carinho dos ouvintes, porque sei que eles estão à espera de nós. Mas acho que isto um dia vai acabar”, lamenta.

Quando não está na rádio, Domingos gosta de passar tempo com a família ou vai dar um passeio até ao café para jogar uma partida de sueca. Um dia quer voltar para Portugal, porque também tem com o que se entreter lá, garante. Mas, por enquanto, é em Echternach que quer estar. “Já são 45 anos a viver aqui. Conheço muita gente e muita gente me conhece. Nunca quis ir para outras cidades. Gosto de cá estar”, confessa. Apesar de a cidade estar “mais parada” do que há uns anos, garante que é “sempre bonita para visitar”. Pelos monumentos que pintam a paisagem. E por uma voz que ficará para sempre na memória de Echternach.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.