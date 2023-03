São os portugueses mais conhecidos da comuna. Brilharam nas suas áreas e deixaram um legado na cidade. A Inês do café, o Vítor da rádio, o Paulo do rancho, a Lídia do Benfica e o João do Sporting.

Os portugueses de Dudelange. Dona Inês, a estrela do café

Tiago RODRIGUES

É impossível falar da comunidade portuguesa de Dudelange sem mencionar o nome da Dona Inês. Ou madame Afonso, como também ficou conhecida. Naquela comuna do sul do Luxemburgo, com cerca de 22 mil habitantes, dos quais oito mil são estrangeiros, esta mulher tornou-se uma referência. Desde há quase 40 anos que é proprietária do mítico café Chez Inês, na Rue des Minières, em pleno “quartier italien” – ou bairro italiano, como outrora se fez famoso. Por aquele espaço passaram ilustres como Pinto da Costa ou a Grã-Duquesa Maria Teresa. Hoje, com 69 anos, já reformada, Inês Afonso continua a abrir as portas da sua casa – que é agora mais museu do que café.

Mesmo num dia da semana, quando se entra naquele estabelecimento encontram-se habituais clientes a pedir o seu expresso ou uma cerveja. Atrás do balcão, um homem esguio vai tirando os cafés, enquanto ouve as notícias da televisão em italiano. É o marido de Inês, um siciliano original da Catânia. Ao seu lado, lá está a patroa, que vai conversando com os presentes e mostrando orgulhosa algumas fotos suas de quando era nova. “Estive sempre em forma”, brinca, entre gargalhadas. Ainda guarda recortes de jornais e livros de memórias em que foi homenageada pela própria Comuna. Nas paredes, fotos e recordações enfeitam o espaço como uma exposição.

Inês gosta de recordar os velhos tempos. Nasceu em Montalegre, em Trás-os-Montes, mas foi viver para o Porto quando tinha cerca de 15 anos. Os pais haviam comprado uma quinta em Vila Nova de Gaia, que usavam como pensão. Era a mais velha de sete irmãos, quatro rapazes e três raparigas. Todos os outros estudaram, mas Inês quis ir trabalhar. Durante cinco anos esteve na Sanzala, no Porto. Foi nessa altura que conheceu o ex-marido, que também era de Montalegre e certa vez ficou hospedado na pensão dos pais. “Eu tinha 18 anos e não namorava, então arranjei-me”, conta, com uma risada. Ele emigrou primeiro para o Luxemburgo, mas depois do casamento, em 1973, ela também veio. Já lá vão 50 anos.

A transmontana chegou a Esch-sur-Alzette com 19 anos e ficou três meses em casa de uns amigos. A integração foi “fácil”, porque já na altura havia muitos portugueses. Depois arranjaram casa em Dudelange, no bairro italiano. O ex-marido era motorista e ela não trabalhou nos primeiros tempos porque ficou logo grávida. Mais tarde trabalhou numa pastelaria e depois foi para o café que é hoje seu, há 40 anos. “Ajudei a minha patroa durante cinco anos. Depois ela quis vender o espaço e fiquei eu com o café, em 1985. Naquela altura havia muita gente, sobretudo italianos, porque antes era um café italiano”, lembra. Só quando passou a ser o Chez Inês é que começou a atrair mais portugueses.

Passados 10 anos, Inês divorciou-se. Foi “difícil” gerir o negócio sozinha, mas decidiu continuar. E manteve-se à frente do café durante 35 anos, até se reformar em 2019, aos 65. “Depois veio a pandemia e não fui muito afetada porque tinha ido para a reforma antes. A casa estava paga e tive sorte”. Hoje, apesar de já não precisar de trabalhar, prefere manter o espaço aberto. Vive no apartamento por cima, então diz que é como se o café fosse a sua sala de estar. “Fui sempre muito acarinhada no bairro. Tenho pena que agora já não seja tanto, porque já não é como antes. Mas pedi sempre pouco à vida e a vida ajuda sempre quando a gente pede pouco. Temos de nos contentar e, acima de tudo, ter saúde. Isso felizmente nunca me faltou”, desabafa.

Gosto de ser quem sou. Gosto de ter popularidade e de ser conhecida. Foi isso que tive toda a vida.

Para trás ficam momentos marcantes e episódios felizes no café que se tornou um marco da cidade. Ali eram organizadas noites de fado e torneios de matraquilhos, com várias equipas a juntarem-se para os convívios. “Uma vez veio cá o Pinto da Costa, nos finais dos anos 90, e organizei uma noite de fados. Também fiz parte da fundação da Santa Casa da Misericórdia e quando foi a inauguração da sede tive o privilégio de ver o antigo Presidente da República Jorge Sampaio e de estar com a primeira-dama, Maria José Ritta. Também estive duas ou três vezes com a Grã-Duquesa Maria Teresa”, recorda. Além disso, fez também parte da fundação da Academia do Bacalhau, cuja sede é no seu café.

Inês com o marido, um siciliano de Catânia. Foto: António Pires

Apesar de o estabelecimento nunca ter sido um restaurante, a dona Inês gostava de cozinhar sempre que pudesse. “Quando as pessoas me tratam bem, também gosto de tratá-las bem. Gostam muito do meu comer, das paneladas de feijoada e de cozido à portuguesa, ou a mariscada. Fazia para as minhas equipas dos matraquilhos. Jogavam e depois comiam, às vezes à meia-noite. De vez em quando ainda faço, quando me pedem”, admite, orgulhosa dos seus dotes. “Gosto de ser quem sou, gosto de ter popularidade, gosto de ser conhecida e foi isso que tive toda a vida”. Agora aquele espaço é mais museu do que café, mas Inês quer continuar mais uns tempos para se “entreter”.

Nos tempos livres, gosta de viajar. Vai a Portugal cinco a seis vezes por ano, para ir visitar as tias, que fazem “aquelas boas chouriças de Montalegre”. Também vai frequentemente a Itália com o marido. “Costumamos ir para Catânia, que é muito bonito e eu gosto muito daquele mar”. Mas confessa que já está um pouco cansada das viagens de avião. No Luxemburgo tem uma irmã, uma sobrinha, os dois filhos e os seis netos. O filho mais velho, de 48 anos, teve duas meninas e dois meninos, e o mais novo, de 43, que é motorista da Comuna de Dudelange, teve dois meninos. “É uma família grande”, afirma a avô Inês, de coração cheio.

A vida de Inês gira à volta de Luxemburgo, Portugal e Itália. Mas e se tivesse de escolher um desses destinos para viver o resto da reforma? “Gosto muito do Porto, para fixar era lá que eu escolhia. Mas vou ficar por aqui, porque tenho cá os filhos e os netos. E tenho muito medo da saúde em Portugal. Adoro o país, mas uma pessoa vai lá e vê quanto aquilo custa, o mal que as pessoas ganham. Como é que podem viver assim?”, lamenta. Um dia, quer fechar o seu café, mas por enquanto vai continuar de porta aberta. “Já estou há cinco anos a dizer que vou fechar, mas acabo sempre por adiar. É como um monumento da cidade, o burgomestre também não quer que eu feche”.

