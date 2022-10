São portugueses que se fixaram na cidade e fizeram crescer os seus negócios. Da padaria à ourivesaria, ninguém fica indiferente a estas personalidades.

Os portugueses de Differdange. Zé da casa do Sporting

Tiago RODRIGUES São portugueses que se fixaram na cidade e fizeram crescer os seus negócios. Da padaria à ourivesaria, ninguém fica indiferente a estas personalidades. Eles são o Berto da padaria, a Luísa da ourivesaria e o Zé da casa do Sporting. A cabeleireira Anna e o taxista Bruno.

José Fernandes visitou o Luxemburgo pela primeira vez quando tinha 22 anos, para visitar um tio nas férias de verão. Ele era de Pinhal Novo e tinha acabado a tropa. Começou a conhecer o país com um dos primos, que o tentou convencer a encontrar emprego cá. Ele não tinha muita vontade de ficar, mas o tio disse que lhe arranjava trabalho nas obras. O salário naquela altura era de 200 contos e José não aceitou porque isso era o mínimo que ganhava em Portugal. Foi o primo que o convenceu a ficar para trabalhar com ele num café em Differdange. E não voltou ao seu país.

O Zé, como é conhecido, vive no Grão-Ducado há 30 anos. Depois de trabalhar no café do primo, teve a oportunidade de ir para outro estabelecimento de um amigo. Entretanto conheceu aquela que é hoje a sua mulher, que também é portuguesa. “Foi nessa altura que deixei de ter a ideia de ir para Portugal. Em 1997, abrimos o nosso espaço e desde aí tenho trabalhado sempre por minha conta”, recorda. Três anos depois, abrem outro café, com o nome Roude Léiw, na Avenue de la Liberté. Lá continuam até hoje. A mulher ajuda-o com o negócio. O casal tem dois filhos, um com 37 e outro com 31 anos.

Atualmente, o Roude Léiw não é apenas um café. É também a sede do núcleo do Sporting no Luxemburgo. Um mero acaso na vida de José. “Sempre fui sportinguista e já nos outros cafés tínhamos muita gente a ver os jogos. Depois começou a reunir-se um grupo de pessoas que queriam um sítio para ver a bola entre sportinguistas. Pediram-me para vir para o meu café. Eu ainda fiquei um pouco reticente, porque tinha os meus clientes e amigos do Porto e do Benfica. Mas eles lá insistiram e vieram”, conta. O núcleo já existia antes em Dudelange, mas “não funcionava bem”, então decidiram criar a sede no café do Zé, que foi oficialmente inaugurada em outubro de 2015, com a visita do então presidente do clube Bruno de Carvalho.

Foto: Chris Karaba

Nessa altura, Zé pouco tinha a ver com o núcleo, só cedia o espaço. Mas com o passar do tempo começou a envolver-se mais. “Porque qualquer coisa que se organizasse, a malta ligava para o café e para reservar bilhetes era comigo que falavam. Em 2016, o antigo presidente saiu e eles pediram para eu ficar e assim criamos a direção, que continua até hoje”, explica. Ele nunca tinha feito nada a nível de associativismo, mas começou a perceber que as pessoas viam aquilo como “o negócio do Zé”, o que o deixa um bocado aborrecido, porque “dá muito trabalho e por vezes até prejuízo”.

Sempre fui sportinguista e as pessoas pediam-me para se juntarem a ver os jogos no meu café. Então ficou a sede do núcleo.

O núcleo é composto por 131 sócios. As atividades do grupo passam por organizar encontros nos dias dos jogos, excursões para as competições europeias e, fora disso, também participam em algumas iniciativas com a comuna, como a limpeza das florestas. O coletivo viveu bons momentos nestes anos, mas o mais marcante, garante Zé, foi a conquista do campeonato em 2021, em plena pandemia. “Tínhamos o recolher obrigatório às 23h. Tinha o café fechado, mas convoquei a malta para ver o jogo na rua, com os telemóveis e os tablets. Nem podíamos estar na rua, porque depois a polícia veio no intervalo e mandou tudo para casa”.

Ainda assim, eles fizeram a festa. “Já estávamos a ganhar e já tínhamos mandado foguetes e petardos. Foi marcante por ser nesse período. Não foi como queríamos, mas fizemos”, lembra, com um sorriso no rosto. Depois da pandemia, a situação voltou a normalizar, mas “nunca mais voltou a ser igual”, lamenta. “Criam-se hábitos e as pessoas já ficam mais em casa a ver os jogos com a família. Em jogos grandes há sempre muita gente aqui, mas se for jogos considerados mais fáceis do campeonato a malta já não vem tanto. Só quando é para ir ver o Sporting fora é que ainda temos muita adesão”.

Foto: Chris Karaba

Depois destes anos à frente do núcleo, José considera que está na altura de a sede mudar de sítio. A sua ideia é passar a casa para a capital. “Vai precisar de outro rumo, de outra ideia, sem ser o dono do café o presidente do núcleo. Gostava de estar envolvido no projeto de levar o núcleo para a capital e depois afastava-me. Ficava aqui com o meu café”, revela, afirmando que aquele espaço foi bom para começar, mas agora “já merece outra coisa”. Ao mudar para a Cidade do Luxemburgo, reflete, o coletivo teria muito mais potencial. “Porque no país há muita gente do Sporting e o núcleo precisava de ser mais centralizado”. Porém, avisa, não será fácil encontrar o espaço.

Além do amor pelo Sporting, outra das grandes paixões de Zé são as motas. Desde criança que se lembra de andar de motorizada. Sempre quis ter uma mota, mas só conseguiu comprar uma quando chegou ao Luxemburgo. “A minha primeira mota foi uma Harley-Davidson de 1997, sem ter carta ainda”, recorda. Desde esse ano que pertence ao clube de motards MC Black Wolves, de Differdange, que vai celebrar 30 anos. A mulher também é apaixonada pelas motas. Os dois fizeram cerca de 6000 quilómetros durante o verão numa viagem pelo sul da França, passando pela Espanha até ao Algarve. “Sempre que podemos andamos de mota”, diz ele.

O núcleo já merece outra coisa. No país há muita gente do Sporting e a sede precisava de estar mais centralizada, na capital.

Quanto ao futuro, depois de deixar a presidência do núcleo do Sporting, a ideia é continuar com o seu café e passar mais tempo em Portugal. Mas não tenciona voltar definitivamente. “Eu nunca vou deixar de estar ligado ao Luxemburgo. Quero ir e voltar. Hoje em dia não é difícil”, reflete. Apesar de também ter casa lá, é cá que tem a sua vida e os filhos. “Depois destes anos todos cá, quando estou algum tempo em Portugal já quero voltar para o Luxemburgo. Temos o hábito de dizer ‘vamos para casa’. Porque a nossa casa é aqui”.

