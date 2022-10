São portugueses que se fixaram na cidade e fizeram crescer os seus negócios. Da padaria à ourivesaria, ninguém fica indiferente a estas personalidades.

Os portugueses de Differdange. Luísa Princesa da ourivesaria

Tiago RODRIGUES São portugueses que se fixaram na cidade e fizeram crescer os seus negócios. Da padaria à ourivesaria, ninguém fica indiferente a estas personalidades. Eles são o Berto da padaria, a Luísa da ourivesaria e o Zé da casa do Sporting. A cabeleireira Anna e o taxista Bruno.

O sonho de menina de Luísa Pereira era ser cantora. Sempre gostou de cantar. Cantava na escola, com a irmã mais velha, que era a sua fã número um. Quando tinha 12 anos, foi com os pais para Paris. Um dia, o pai ouvi-a a cantar em casa. Ela ficou com medo, porque ele não gostava dessas coisas. Mas o pai pediu-lhe para cantar para ele e disse que gostou de a ouvir. A partir daí, cantava sempre em aniversários e festas e chegou a atuar em salas cheias. Aos 15, decidiu ir ter com a irmã, que se tinha casado e mudado para o Luxemburgo. Mas não gostou do país. “Era frio e os luxemburgueses eram muito introvertidos. No meu primeiro trabalho, num café, chorava todos os dias. Era muito acanhada e não gostava mesmo de estar ali”, conta.

Ela voltou novamente para a casa dos pais em Paris. Queria voltar a cantar. Aos 18 anos, foi a um casting para um filme. Era a história de um romance entre um motard e uma mulher de um convento. Mas um mal-entendido durante a prova estragou a experiência. “Um dos diretores disse para eu e o ator “flirter”, mas eu não sabia bem o que a palavra queria dizer. Então eu disse logo que não”, recorda. Em francês, flirter significa o mesmo que “namoriscar”, mas Luísa pensou que a palavra tinha outro sentido. “Se me tivessem explicado o que significava, se calhar até tinha alinhado. Para mim foi quase um insulto”, diz, enquanto se ri da sua ingenuidade daquela idade.

Contou a situação à irmã, que lhe explicou o real significado da palavra e se riu da situação. Depois desse episódio, a mana convenceu-a a voltar para o Grão-Ducado. Foi nessa altura que voltou a cantar. “Uma vez ela disse para eu participar num festival da canção. Eu não queria ir porque não conhecia ninguém no Luxemburgo e ela na altura ficou doente. Eu disse que sozinha não ia, mas depois ela lá me convenceu e eu fui”, relembra. O concurso decorreu num casino. A sala estava cheia. Foi nessa noite que conheceu o seu futuro marido. “Ele estava no bar e quando me ouvir cantar disse a colega ‘espera aí que eu vou ver quem está a cantar, porque esta rapariga vai ganhar’. E eu ganhei. Mais tarde ele falou comigo no bar e depois começamos a namorar”.

Os anos foram passando e Luísa deixou de cantar, porque havia um “problema de ciúmes” por parte do marido. “Eu abdiquei disso para ter paz e sossego”, afirma, com alguma tristeza. Foi trabalhar para um escritório, onde fez o “dinheiro mais fácil no Luxemburgo”, só tinha de estar na secretária a organizar papéis. “Mas eu era uma pessoa dinâmica e precisava de expandir. Fui trabalhar numa ourivesaria na capital e depois acabar por vir para Differdange, onde fiz muitos amigos”. Mais tarde, decide abrir o seu próprio espaço, aquela que é hoje a Ourivesaria Princesa, na Avenue de la Liberté.

Luísa está naquela loja há quase 18 anos. A única altura em que fechou a ourivesaria foi durante a pandemia, em que foi obrigada a encerrar portas durante quase três meses. No tempo que passou confinada, decidiu voltar a cantar. “Instalei um estúdio musical em minha casa. Comecei então a preparar as minhas músicas e gravei um disco em Portugal no verão de 2020”, revela, enquanto vai mostrando alguns dos seus vídeos nas redes sociais de quando atuou nos programas de televisão em Portugal. “Fui lá cantar no ano passado e este verão. Em outubro vou novamente. Tenho um agente lá e ele manda-me uma lista de concertos, mas eu não posso ir a todos, porque não posso fechar a loja”, refere.

Estou contente com os anos que aqui estive, com o que adquiri e com o que se conseguiu fazer. Agora gostava de cantar no Luxemburgo.

O objetivo da portuguesa é preparar o fecho da ourivesaria, porque o contrato da renda daquele espaço vai terminar no próximo ano. “Aqui já não se passa grande coisa. O que está aqui é meu, não se estraga. Quero fechar a ourivesaria com o mesmo sucesso com que abri. É essa a minha intenção”, revela. Antes de encerrar a loja, Luísa quer tentar vender o máximo de joias possível, para não levar tudo consigo. “Tenho este projeto de tirar tudo o que está nas vitrinas e fazer uma nova com tudo a metade do preço para incitar as pessoas a comprar. Mais vale desempatar, mesmo que não ganhe muito, porque sempre tive o cuidado de oferecer alguma coisa ao cliente”.

Para a dona da ourivesaria, o objetivo da casa “nunca foi ganhar dinheiro”. Depois de todos estes anos na loja, está satisfeita com o percurso que fez. “Estou contente com os anos que aqui estive, com o que adquiri e com o que se conseguiu fazer. Certamente que me vai deixar saudades. Mas este é um ano de preparação psicológica antes de fechar. Já não é a mesma coisa, porque as pessoas que aqui habitavam foram viver para outros lados, onde é mais barato”, lamenta.

Depois de tantos anos de trabalho, Luísa sente que está na altura de “aproveitar a vida de outra maneira”. Quer ir mais vezes a Portugal, mas não definitivamente, pois a casa é no Luxemburgo. O caminho entre lá e cá passa pela música. “As coisas nunca acontecem por acaso. Por causa da pandemia, voltei a cantar. Gostava de encontrar um agente aqui no Luxemburgo, para poder promover o meu disco e atuar em espetáculos cá. Para não ter sempre de apanhar o avião para Portugal”, reconhece a artista, que gostava de cantar para os muitos portugueses que vivem no país.

O tempo que aqui estive, nunca me vou arrepender. A minha vida é sempre um programa sobre o que é que vai ser amanhã.

Um dia, aquele que antes via como o seu hobby poderá ser a sua ocupação. “Comecei a minha vida com isso e talvez acabe assim”. Quando já não tiver a ourivesaria, Luísa Princesa, como é conhecida no meio artístico, quer cantar em mais festas e eventos no Grão-Ducado e em Portugal. Porque cantar e ouvir música, diz ela, “só faz bem e é saudável”. O que está para trás, para trás fica. “O tempo que aqui estive, nunca me vou arrepender. A minha vida é sempre um programa sobre o que é que vai ser amanhã. Está na hora de eu fechar a cortina”. E subir para outros palcos.

