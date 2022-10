São portugueses que se fixaram na cidade e fizeram crescer os seus negócios. Da padaria à ourivesaria, ninguém fica indiferente a estas personalidades.

Os portugueses de Differdange. Bruno dos táxis

Tiago RODRIGUES São portugueses que se fixaram na cidade e fizeram crescer os seus negócios. Da padaria à ourivesaria, ninguém fica indiferente a estas personalidades. Eles são o Berto da padaria, a Luísa da ourivesaria e o Zé da casa do Sporting. A cabeleireira Anna e o taxista Bruno.

Bruno Ribeiro sempre gostou de trabalhar com carros. Ele é de Lisboa e esteve ligado ao ramo da venda e compra de automóveis, mas queria encontrar melhores condições de vida. Decidiu emigrar há 10 anos, na altura em que “o primeiro-ministro queria que os jovens emigrassem”, recorda, com alguma mágoa. Chegou ao Luxemburgo com 25 anos e foi trabalhar para as obras em Differdange. “Acolheram-me, deram-me trabalho e casa, a mim e à minha mulher”, conta. Mas o trabalho era duro e quando via os táxis a passar pensava: “Aquilo é uma boa vida”. Então quis voltar aos volantes.

Passado um ano e meio de trabalho na construção, o português arranjou emprego numa empresa de táxis, em Pétange. Há quatro anos, abriu o próprio negócio, a empresa Taxi Grand-Ducal, em Differdange. “No início tínhamos muitos carros. Neste momento temos seis, quatro operáveis e dois em reparação. Fazemos muitos quilómetros. Cada carro faz 400 ou 500 quilómetros por dia. E temos quatro motoristas, a contar comigo”, explica. Depois da pandemia, deixaram de fazer serviço de 24 horas, porque o recolher obrigatório alterou muito o negócio da noite. Agora só trabalham depois da meia-noite com reserva.

Para organizar o dia a dia, Bruno criou um plano de trabalho, para gerir as reservas. Ele tem de estar sempre no terreno. “Às vezes há um cliente e eu não tenho uma solução no plano se tiver os carros todos ocupados. Tenho de pegar eu no carro e vou. Às vezes até estou em casa sem carro, porque se um cliente ligar eu não sou capaz de dizer que não. Lá deixo o que estou a fazer para ir”, confessa o português de 35 anos. Entre as reservas diárias, há alguns clientes fixos que são utentes do CNS (Fundo Nacional de Saúde) e têm sessões de quimioterapia ou diálise. “Nesses casos, é o CNS que nos paga. Não cobramos nada ao cliente. Trabalhamos muito com o hospital de Kirchberg e o CHL em Strassen”.

Num país em que os transportes públicos são gratuitos e os preços dos táxis são considerados altos, o empresário admite que não é um negócio fácil, mas que continuam a ter muita clientela. “Temos bastantes portugueses na zona de Differdange. Mas temos mais clientes luxemburgueses, que estão mais habituados a dar gorjeta aos motoristas”. Além disso, nota ele, houve uma fase durante a pandemia em que tiveram mais procura, porque as pessoas “tinham medo de andar nos transportes públicos” e chegavam a fazer viagens para Bruxelas e outros sítios fora do Luxemburgo de táxi.

Um dos objetivos quando abriu a sua empresa era tentar combater os preços muito elevados e melhorar as condições de trabalho dos motoristas. Assim, em vez das tradicionais 12 horas, os seus taxistas fazem oito ou nove horas por dia. E praticam preços acessíveis a toda a gente, assegura o empresário. “Em toda a comuna de Differdange até Niederkorn é sempre 10 euros. Há 10 anos, lembro-me de levar clientes de Differdange até ao aeroporto e pagavam 130 euros ou, se fosse domingo, passava dos 150. São cerca de 30 quilómetros. Agora o nosso preço fixo até o aeroporto é normalmente 90 euros. Se for ao domingo ou durante a madrugada chega aos 100 euros”, compara.

Ali em Differdange toda a gente o conhece como o Bruno dos táxis. Nas pesquisas da Internet, muitas vezes o procuram por “táxi Bruno”, mas ele quis que o nome da empresa fosse para todas as pessoas e não só para a comunidade portuguesa. “Escolhi o nome Taxi Grand-Ducal porque queria algo relacionado com o Luxemburgo, em vez do ‘táxi tuga’ ou o ‘táxi Bruno’”, justifica. Para ele, a melhor parte do trabalho é o contacto com as pessoas e a camaradagem. “Gosto de ser prestável. Sinto que é por dever que fazemos este trabalho. Mesmo nos dias de folga, se houver trabalho, não posso dizer que não. Quando um motorista falta, temos de ser uns para os outros”.

No entanto, o português reconhece que o trabalho também é complicado, porque há a parte da manutenção, a mecânica e a limpeza dos carros. Mas a pior parte, admite, é a cabeça. “Ter de organizar tudo, as reservas, o plano de trabalho, o cliente que telefona e quer um táxi, saber se o motorista ainda tem tempo de fazer outro serviço. Toda esta logística”. Para o dia de trabalho correr bem, é essencial que tudo seja bem planeado. “Sem esta parte da organização, também é muito complicado para os motoristas. Com o trânsito, os clientes a reclamar, com obras em todo o lado, fica complicado”, assume Bruno.

O português viveu durante uns anos em Fousbann, mas agora reside em Aubange, na Bélgica, junto à fronteira com o Grão-Ducado, com a mulher. Porém, passa todos os dias em Differdange, porque é lá que tem o seu escritório. Para o futuro, está a planear um novo negócio, também relacionado com automóveis, que quer conciliar com a empresa de táxis. “Está para vir agora uma coisa que vou criar, que é um projeto ligado a carros e camionetas de aluguer. Queremos prestar outros serviços à comunidade de Differdange”, revela.

Quanto a um possível regresso a Portugal, Bruno confessa que a resposta é difícil. Sempre que vai ao seu país de férias, diz que precisa de ganhar coragem para voltar ao Luxemburgo. “Na viagem para lá, quando vou de carro, é um espetáculo, mas para vir para cá é uma viagem dura”. Ainda assim, o taxista admite que gosta de estar no Grão-Ducado. “No início, eu ia emigrar para Bruxelas, mas as pessoas de lá não me inspiraram confiança. No Luxemburgo não conhecia ninguém, mas decidi arriscar. E cá fiquei. Fui bem acolhido em Differdange”.

