Os portugueses de Differdange. Berto da padaria

Tiago RODRIGUES São portugueses que se fixaram na cidade e fizeram crescer os seus negócios. Da padaria à ourivesaria, ninguém fica indiferente a estas personalidades. Eles são o Berto da padaria, a Luísa da ourivesaria e o Zé da casa do Sporting. A cabeleireira Anna e o taxista Bruno.

Desde criança, Alberto Alves sempre gostou do pão. Quando tinha seis anos, idade com que chegou ao Luxemburgo, a mãe mandava-o ao padeiro lá ao lado de casa, em Differdange. Ele adorava ir buscar o pão. O pai, que era soldador, queria que o filho seguisse a mesma profissão. Mas ele não quis. “A minha vocação era mesmo ser padeiro”, conta. Nos últimos 42 anos, essa tem sido a sua vida. Hoje é conhecido como o Berto da padaria, que batizou com o seu nome. Depois dessa, a casa-mãe, abriu mais duas e gere ainda um restaurante.

Berto emigrou para o Grão-Ducado com os pais e os três irmãos mais novos em 1972. O pai era de Vila Nova de Gaia e a mãe de Braga. Cresceu em Differdange, fez a escola portuguesa, teve uma integração “fácil” e “natural”. Aos 16 anos, começou a trabalhar numa padaria. “Fazia o pão, bolos, tudo. Fui aprendendo com os patrões. Trabalhei para o Quazotti, que era um grande padeiro italiano conhecido nos anos 80”, recorda o português. Foi então que a paixão começou a crescer. “Também tenho dois primos que são padeiros em Portugal e a minha avó materna também cozia o pão para a aldeia. Acho que vem daí a vocação”.

O padeiro trabalhou muito tempo com italianos e luxemburgueses. Com portugueses também, mas menos. Foi aprendendo várias formas de trabalhar o pão, mas não revela quais são os métodos melhores ou piores. “Cada um faz à sua maneira, mas é o cliente que decide se gosta. Eu tenho a minha própria forma de fazer”, afirma. Além disso, também considera importante ter uma relação com a comida que se faz. “Também gostava de comer, claro. Tens de gostar do pão para o saber fazer”, brinca, entre risos, vestido com a sua bata branca que mostra o logótipo da padaria.

Trabalhou com o italiano Quazotti até aos 20 anos. Depois foi para uma fábrica industrial, onde trabalhava com cerca de 50 padeiros. Foi o chefe de todos eles até 2002, ano em que decide abrir o seu negócio com a mulher. É ela que gere o comércio. Ele trata da confeção dos produtos. É tudo caseiro, feito na hora. Aquela casa, na Rue de Soleuvre, tornou-se uma das referências da cidade. “Sou conhecido em Differdange. Estou aqui há 50 anos, há 20 nesta padaria. A minha clientela é maioritariamente luxemburguesa, mas também há muitos portugueses a vir cá. O português vai sempre ao português”, explica.

O dia de Berto começa durante a madrugada. Às duas horas da manhã, já está na padaria, para acompanhar os dois padeiros que começam à meia-noite. Os outros dois entram às oito. No total, são 20 pessoas que ali trabalham. “Eu venho mais para ver e ajudar, porque já trabalhei que chegue”, diz ele, nos seus 57 anos, com uma gargalhada. Já está reformado há três meses, mas continua a trabalhar todos os dias para acompanhar os negócios. Depois de ir à casa-mãe, visita as outras duas padarias, uma em Belvaux e a outra no centro de Differdange, e também passa no restaurante que gere, o Bei der Giedel, em Fond de Gras, Niederkorn.

A padaria principal abre às três da manhã, mas oficialmente só às quatro. A essa hora começam a chegar os primeiros clientes. É o próprio Berto quem faz o atendimento. “São pessoas que trabalham durante a noite, nas ambulâncias, polícia, doutores, enfermeiros, passam todos a essa hora para buscar o pão ou um croissant”, conta. A partir das cinco, tem uma empregada que atende os clientes. A produção na cozinha prossegue até às 12 ou 14 horas. Do pão aos bolos, “em geral tudo funciona bem”, diz o dono da padaria. “O nosso forte aqui são os croissants e os bolos. Depois temos também muitas baguetes. Fazemos de tudo”.

No meio de toda a agitação do dia a dia, não há tempo para dormir, confessa Berto. Depois de passar por todos os espaços do seu negócio, vai para casa por volta das 17 horas e dorme um pouco. “Fecho os olhos, mas depois acordo para passar algum tempo com os filhos e a mulher. Volto a ir para a cama às 22 horas e acordo à meia-noite ou à uma”. Ele vive com a mulher, que é espanhola, também filha de emigrantes que conheceu no Luxemburgo. Depois de tantos anos no país, o casal sente que esta é a sua casa. “Nós somos luxemburgueses. Sou português de sangue. Mas o meu país é o Luxemburgo. Portugal nunca me deu nada”, assegura o padeiro.

Apesar de ter pouca ligação com o país natal, costuma ir passar férias a Lisboa, ao Porto ou ao Algarve. Gosta de ir a Portugal, mas não em agosto, porque “tem muita gente”. Como não tem lá casa e os pais e os irmãos também vivem no Grão-Ducado, não se imagina a ir viver para lá no futuro. “Sinto-me mais luxemburguês do que português. Este é o meu país. Vou passar aqui a minha reforma”. O casal tem quatro filhos, três homens e uma mulher. O segundo filho, de 28 anos, está a trabalhar com o pai na padaria. Os outros seguiram ramos diferentes.

A ideia para o futuro é passar a padaria para o filho, que para já está a habituar-se ao trabalho e aos clientes. “Ele já trabalha comigo há 10 anos. É ele que vai pegar no meu lugar. Estou a preparar tudo devagarinho. Mas quero passar-lhe o negócio já para o ano”, revela. Além disso, deve abrir um novo espaço num terreno que comprou lá em frente, que deve ficar pronto em 2024. Mesmo depois da transição, Berto vai continuar “com a cabeça” na padaria, para o ajudar. Quer viajar mais, mas nunca vai deixar o negócio, garante. “Tenho isto no coração. Gosto de tudo no meu trabalho. Ser padeiro é uma arte em que tens de gostar de tudo”.

