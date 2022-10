São portugueses que se fixaram na cidade e fizeram crescer os seus negócios. Da padaria à ourivesaria, ninguém fica indiferente a estas personalidades.

Luxemburgo 4 min.

Figuras

Os portugueses de Differdange. Anna cabeleireira

Tiago RODRIGUES São portugueses que se fixaram na cidade e fizeram crescer os seus negócios. Da padaria à ourivesaria, ninguém fica indiferente a estas personalidades. Eles são o Berto da padaria, a Luísa da ourivesaria e o Zé da casa do Sporting. A cabeleireira Anna e o taxista Bruno.

Anna Torres sempre gostou de arranjar cabelos. Quando era pequena, adorava o cheiro das permanentes que a mãe fazia. Era um dos seus gostos peculiares, como muita gente gosta do cheiro da gasolina, compara ela. Era muito vaidosa. Costumava ir para o salão do irmão de uma amiga da escola e ficavam lá à noite a pentear e a pintar os cabelos. “Eu adorava. Dizia à minha mãe: ‘Quando for grande, quero ser cabeleireira’”, recorda, com uma gargalhada. Começou aos 15 anos. Hoje, aos 48, tem o seu próprio salão, o TA Coiffure, em Differdange.

A lusodescendente nasceu no Luxemburgo. A mãe era do Alentejo e o pai de Viseu. Cresceu em Differdange, onde os pais tinham um café. Decidiu começar a trabalhar muito jovem para ajudar a mãe, que ficou a cuidar dos três filhos sozinha depois do divórcio. “Fui trabalhar primeiro para Rodange e depois para Dommeldange, onde estive durante 10 anos”. Mais tarde, quando teve a sua primeira filha, decidiu voltar para Rodange e, dois anos depois, abriu o seu salão. “Estou cá há 17 anos. Como sou de Differdange, tinha muitas clientes daqui e aluguei o espaço”, relembra.

Grande parte da sua clientela é portuguesa, mas também tem muitas clientes luxemburguesas e italianas. Naquele salão trabalham seis cabeleireiras, cinco portuguesas e uma belga, que está com Anna desde o início. A filha mais velha, de 23 anos, é uma delas. “No princípio, eu obrigava-a a trabalhar aqui ao sábado, porque tinha muito trabalho. Depois ela começou a dizer que também queria fazer isto. Já fez o exame de cabeleireira e um dia mais tarde o salão será dela. Para a motivar, vou metê-la comigo na gerência”, revela.

Anna com as colegas de trabalho e a filha (à direita). Foto: Guy Jallay

A filha mais nova, de 15 anos, está a formar-se para ser esteticista e mais tarde quer trabalhar em conjunto com a mais velha. “Não sei se querem ficar neste espaço ou um novo, porque isto é alugado”, nota a cabeleireira, confessando que houve alturas em que pensou comprar o seu próprio espaço, mas nunca encontrou um salão tão grande e com tanta luz como aquele. “Eu queria comprar este salão, mas o dono dizia-me para não me preocupar que o espaço era sempre meu e que nunca me metia na rua”.

Os portugueses de Differdange. Zé da casa do Sporting São portugueses que se fixaram na cidade e fizeram crescer os seus negócios. Da padaria à ourivesaria, ninguém fica indiferente a estas personalidades.

O que Anna mais gosta no seu trabalho é o contacto com as pessoas. “Isso é a melhor coisa. Temos de ter isso no sangue. Quando vemos as clientes a entrar, já sabemos o que mudávamos ou não”, garante. Para prestar o melhor serviço possível, as cabeleireiras seguem sempre os novos cursos para acompanhar as tendências. “Estamos sempre a evoluir. Temos novas clientes e tentamos fazer o nosso melhor trabalho”. Isso traduz-se normalmente em muitas horas de trabalho. O salão funciona de terça-feira a sábado e elas trabalham das 9h às 19h. “Às vezes venho mais cedo e acabo mais tarde. Estou a pensar começar a fechar às 18h”, admite a proprietária.

Temos de ter isto no sangue. Quando vemos as clientes a entrar, já sabemos o que mudávamos ou não.

Apesar de passar os seus dias em Differdange, Anna vive com o marido e as duas filhas em Belvaux, numa casa que compraram há quatro anos. Ela também comprou um apartamento no Algarve e a família vai lá todos os anos, pelo menos uma vez, no mês de agosto. É nessa altura que fecha o espaço e tira as férias. “Antes nunca fechava o salão, mas depois da covid comecei a fechar 15 dias, porque acho que todas têm o direito. Normalmente tiravam férias uma depois da outra, mas assim fechamos e eu também estou mais descansada”, justifica.

Foto: Guy Jallay

O mês de agosto é sempre passado no Algarve. Quando era pequena, ela não gostava muito de ir de férias porque o pai ia para Viseu e a mãe para o Alentejo e ficavam sempre nas casas das famílias. “Ficávamos muito fechados. Agora não é assim. Cada vez gosto mais de Portugal. Eu até dizia ao meu marido que se fosse mais nova hoje até abria lá um salão. Mas agora as minhas filhas também já não querem ir tanto, apesar de também adorarem o país”.

Os portugueses de Differdange. Luísa Princesa da ourivesaria São portugueses que se fixaram na cidade e fizeram crescer os seus negócios. Da padaria à ourivesaria, ninguém fica indiferente a estas personalidades.

A ideia de uma mudança em definitivo para Portugal ainda não está em cima da mesa, porque Anna tem a sua casa e o seu trabalho no Luxemburgo, assim como a família. “Ir de vez não sei, porque tenho as filhas aqui e um dia posso ter os netos, mas como tenho lá um apartamento sou capaz de ir mais vezes. Já visitei Itália ou Grécia, mas estar no nosso país, perceber a língua, comer as comidas que as nossas mães faziam, é outra coisa”, reconhece.

Acho que nunca vou deixar isto a 100% porque eu adoro o meu trabalho. Foi aqui que eu consegui tudo.

O objetivo para os próximos anos é continuar a trabalhar, porque ainda faltam nove anos para a reforma e a cabeleireira não tem vontade de parar completamente. Quer continuar com o negócio para poder ajudar as filhas. “Talvez tire mais férias com o meu marido e vamos mais vezes a Portugal, mas enquanto estiver cá vou ajudá-las. Acho que nunca vou deixar isto a 100% porque eu adoro o meu trabalho. Foi aqui que eu consegui tudo, que eu fiz a minha vida. A gente sem trabalhar não tem nada”, conclui.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.