Com o aumento de casos confirmados de covid-19, cada vez mais países acreditam que o Luxemburgo é um país de risco.

Os países que colocaram o Luxemburgo na "lista negra"

O número de casos do novo coronavírus no Luxemburgo tem vindo a aumentar, com perto de 300 casos diagnosticados só na semana passada, e as autoridades de saúde a acompanhar mais de 4 mil pessoas. Estes números preocupam não só os residentes no país como a comunidade europeia.

Numa altura em que as fronteiras começam a reabrir, alguns países colocaram o Grão-Ducado na lista "negra". Alguns proibíram a entrada a todos os que viajem a partir do Luxemburgo, enquanto noutros os cidadãos estão sujeitos a realizar testes de despistagem ou a ficar em quarentena.

Covid-19. Bélgica coloca Luxemburgo na ‘zona laranja’ Algarve e Alentejo também fazem parte da ‘zona laranja’. Já Lisboa integra a ‘zona vermelha’.

A Bélgica é o mais recente Estado que colocou o Luxemburgo na lista de países com restrições fronteiriças, na 'zona laranja' devido ao aumento recente de casos positivos de covid-19. No entanto, o acesso ao Grão-Ducado a partir da Bélgica não é proibido, sendo que os trabalhadores transfronteiriços continuam a ter autorização para entrar no país.

Também a Dinamarca colocou o Luxemburgo "na lista dos países em risco" e fechou completamente as suas fronteiras aos residentes no país. Também Portugal e algumas partes da Suécia estão nesta lista. Os Dinamarqueses consideram, no entanto, seguros países onde o número de infetados é muito superior, como a Itália ou Grã-Bretanha. Embora a Finlândia tenha decidido abrir as suas fronteiras a uma maioria de países do espaço Schengen, estas permanecerão fechadas aos viajantes do Luxemburgo.

Noruega fecha fronteiras ao Luxemburgo Além da Dinamarca e da Finlândia, também a Noruega decidiu barrar a entrada a residentes no Grão-Ducado.

A Noruega anunciou que os luxemburgueses serão obrigados a permanecer no país durante cerca de 40 dias após a sua chegada. Suécia, Portugal, Hungria, Croácia, Bósnia-Herzegovina, Roménia e Bulgária terão de fazer o mesmo.



A Lituânia fechou as suas fronteiras aos residentes da Suécia, Portugal e Luxemburgo na segunda-feira. Caso alguém retorne ao país de algum destes destinos, terá de fazer a quarentena de 14 dias.

Na Estónia e Letónia, os luxemburgueses terão de fazer a quarentena de 14 dias à chegada. Na Eslováquia, quem viaja do Luxemburgo tem de fazer cinco dias de quarentena e um teste Covid-19 obrigatório à chegada.

A Eslovénia e a Roménia adoptaram uma abordagem diferente, baseada em listas "verdes". Os residentes de países incluídos nestas listas podem circular livremente em ambos os países. O Luxemburgo não está nessa lista e quem chega tem de fazer quarentena.

No Chipre, é pedido um teste de covid-19 com resultado negativo realizado até 72 horas antes da chegada para turistas luxemburgueses, belgas ou holandeses.





