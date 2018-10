No Luxemburgo, a droga mais consumida é a cannabis, mas a cocaína está em subida. Entre 2011 e 2016, o consumo de drogas matou 50 pessoas no país.

Os números da droga no Grão-Ducado

Paulo Jorge PEREIRA

Em 2016, os "utilizadores problemáticos" registados pelas instituições luxemburguesas de redução da procura e da oferta eram 5.846 - em 2002 eram 4.701. No Luxemburgo, a droga mais consumida é a cannabis, mas a cocaína está em subida. A cannabis chega de Holanda e Marrocos, enquanto a cocaína vem da América Latina e sul da Europa. Já a heroína chega dos Balcãs e o ectstasy entra a partir da Bélgica. Entre 2011 e 2016, o consumo de drogas matou 50 pessoas no país (cinco em 2016). As verbas aplicadas pelo Ministério da Saúde luxemburguês na redução do consumo foram aumentando nos últimos anos, passando de 10.949,21 milhões de euros, em 2014, para 12.987,14 milhões de euros, em 2017.

Na União Europeia, 93 milhões de pessoas já experimentaram pelo menos uma droga ilegal. Em 2015, havia 1,4 milhões em tratamento, sendo que 1% de adultos entre os 15 e os 64 anos consomem cannabis diariamente. À escala mundial, 250 milhões já tentaram drogas ilegais e existem cerca de 29 milhões de utilizadores problemáticos. A cannabis é a droga mais usada (183 milhões de pessoas), seguindo-se anfetaminas (37 milhões), ecstasy (21,6 milhões) e opiáceos (17,7 milhões).

Fontes: Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência; Relatório Nacional 2017 sobre as Drogas do Instituto de Saúde do Luxemburgo; Relatório Europeu sobre drogas (2018)

