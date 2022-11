A professora Isabel Ferreira deixou Portugal em 2021 para voltar a apaixonar-se pelo ensino. Com ela iniciamos uma série de entrevistas aos portugueses recém-chegados ao Luxemburgo.

Luxemburgo 5 min.

Imigração

Os novos portugueses no Luxemburgo

Paula SANTOS FERREIRA Quem são os novos imigrantes portugueses no país? A professora Isabel Ferreira deixou Portugal para voltar a apaixonar-se pelo ensino. Com ela iniciamos uma série de entrevistas aos portugueses recém-chegados ao Luxemburgo, o maior número desde 2013.

A longa desilusão com o ensino em Portugal levou a professora Isabel Ferreira, do Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Velho, a embarcar na maior aventura da sua vida, emigrando sozinha, aos 53 anos, para o Luxemburgo, um país desconhecido e onde não tinha ninguém. Mas foi aqui que voltou a reencontrar-se como professora e a sentir-se “novamente viva e realizada” na sua maior paixão: ensinar.



Isabel Ferreira foi um dos 3.885 portugueses que emigraram para o Luxemburgo em 2021, liderando as chegadas de todas as nacionalidades. Aliás, desde 2013 que não emigravam tantos portugueses para este país de acolhimento. Estes novos imigrantes são mais qualificados, tinham carreiras e uma posição estável em Portugal mas, mesmo assim, decidiram vir para o Luxemburgo.

Afinal, porque vieram? A resposta é dada ao Contacto por quatro portugueses recém-chegados ao Grão-Ducado e por uma socióloga. Com Isabel Ferreira, iniciamos hoje, a série "Bem-vindos ao Luxemburgo", onde os novos imigrantes nos contam porque deixaram Portugal e escolheram este país.

Isabel Ferreira num passeio por um jardim em Limpertsberg, perto do liceu onde dá aulas. António Pires

Isabel Ferreira chegou ao Grão-Ducado há pouco mais de um ano, como professora de português no estrangeiro do Instituto Camões, na dependência do Ministério dos Negócios Estrangeiros português. Atualmente, está a dar aulas a sete turmas do secundário nos liceus de Dierkich, Luxemburgo e Esch, e até em Athus, na Bélgica. Ao todo, são cerca de 80 alunos, entre as três turmas de opção de língua portuguesa para luxemburgueses, e quatro no ensino paralelo para lusodescendentes.

Em breve, irá ganhar mais duas turmas especiais, pois os seus alunos serão os professores luxemburgueses que desejam aprender a língua de Camões, para melhor poderem comunicar com os alunos lusófonos. “Sinto uma grande responsabilidade por ir ensinar português a colegas”, admite esta portuguesa.

“Vim fazer trinta anos de carreira aqui e quero ficar cá nos próximos 13 anos, até à reforma. Estou a adorar dar aulas no Luxemburgo Isabel Ferreira

É com entusiasmo que Isabel Ferreira fala da docência no novo país. “Vim fazer trinta anos de carreira aqui e quero ficar cá nos próximos 13 anos, até à reforma. Estou a adorar dar aulas no Luxemburgo”, conta com determinação e alegria, numa das manhãs que tem disponíveis, enquanto passeia por um jardim em Limpertsberg, perto da “sua” escola da capital.

Desilusão com Portugal

Em Portugal, o desamor pela docência atormentava-a. “Desde há mais de dez anos que a educação foi mudando para pior, nomeadamente com a enorme carga de burocracia imposta aos professores. Já não estava a aguentar e, pensei até, em mudar de profissão. Mas eu gosto mesmo é do ensino, então procurei alternativas nesta área”. Decidiu então ir lecionar para o estrangeiro. “A minha filha está emigrada em Bruxelas e os meus quatro irmãos vivem na Suíça. Eu era a única que ainda permanecia em Portugal”, lembra esta docente, contando que procurou então um país “no centro da Europa” para viver.

Isabel Ferreira preparou-se durante dois anos. “O meu curso é de português e inglês, mas tinha de melhorar o meu francês. Então estive dois semestres a estudar intensamente para fazer o exame e vir para cá. E consegui”.

A escola do Luxemburgo restituiu-lhe a alegria de ensinar. “O Luxemburgo respeita muito os professores, aqui não há burocracias e o professor pode dedicar-se totalmente à sua função, preparar as aulas e ensinar, ao contrário de Portugal”, vinca a professora elogiando os seus alunos, todos eles “realmente interessados e empenhados” em aprender a língua de Camões.

Qual a razão para os alunos luxemburgueses escolherem aprender português? São várias, e todas com ligações afetivas e sociais à comunidade portuguesa. “Um ou outro têm um avô português, mas não falam a língua; outros porque têm empregada portuguesa e gostam muito dela; outros já tiveram amas portuguesas e querem conhecer a língua; outros por curiosidade; outros porque os amigos falam todos português e eles sentem-se desintegrados. É muito interessante e todos levam a muito a sério esta aprendizagem”.

São várias as razões que levam os alunos luxemburgueses às suas aulas de português, e todas com ligação à comunidade lusa. António Pires

O mesmo se passa com os lusodescendentes, cujos pais os colocaram nas aulas extra curriculares de português. “Estes alunos já dominam a oralidade, falam português em casa, mas os pais querem que eles saibam escrever e falar corretamente, têm essa preocupação de preservar a língua de herança”, refere a professora, salientando o “carinho e respeito notável dos alunos e seus pais”.

A pergunta impõe-se: está Isabel Ferreira a ganhar um salário de professor no Luxemburgo, o mais elevado da Europa e quase três vezes superior ao de Portugal? A portuguesa ri-se e diz: “Quem me dera, ter-me-ia saído a sorte grande”. Não está, porque o seu salário é pago por Portugal. Contudo, ganha mais do que no país natal, além de que, como professora no estrangeiro, tem-se em conta o custo de vida do país onde reside, abatendo-se nos impostos.

Ouvimos falar português em todo o lado e sentimo-nos num distrito de Portugal em pleno centro da Europa. É muito bom Isabel Ferreira

Também o país está a revelar-se uma ótima surpresa para a “emigrante tardia”, como se define a rir. “Vim sozinha e podia ter corrido mal, mas não, estou a gostar muito. Cativa-me a multiculturalidade do país, aqui estamos no centro do mundo, e depois há esta tónica tão interessante que é a dimensão da comunidade portuguesa, ouvimos falar português em todo o lado e sentimo-nos num distrito de Portugal em pleno centro da Europa. É muito bom”.

As saudades do país natal são colmatadas com viagens mensais, ou de dois em dois meses, a Coimbra. Nesta pausa escolar de novembro foi a Portugal. Uma das maiores alegrias de Isabel Ferreira no novo país é poder estar mais com a sua filha: “Estamos juntas duas vezes por mês, num fim de semana vou lá a Bruxelas, noutro ela vem cá ao Luxemburgo”.

No tempos livres, a professora, que vive em Schifflange, gosta de aproveitar a “grande variedade cultural existente” e ainda dedicar-se à solidariedade, como voluntária de vários projetos: “Aqui reencontrei-me como professora e sinto-me muito bem, quase como em casa, quer na escola quer no dia-a-dia”.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.