No ano passado, Ben deixou de ser o nome de rapaz mais popular para dar lugar a Gabriel. Já no que diz respeito às meninas, Emma continua a ser o preferido.

Os nomes mais populares de 2019

Rosa CLEMENTE

No Grão-Ducado, há já alguns anos que o nome da moda para as meninas é Emma. No ano passado, Emma esteve no top 10 das duas maternidades da Cidade do Luxemburgo e ainda do Centro Hospitalar Emile Mayrisch (Chem), em Esch-sur-Alzette, e do Centro Hospitalar do Norte (Chdn), em Ettelbruck. Emma, um nome curto e fácil de pronunciar em todas as línguas, é seguida por Charlotte, Mia, Lea, Chloe, Lena, Luana, Lara, Eva, Lucie, Leonor, Lina e Kyara.

Já do lado dos rapazes, as preferências estão a mudar. Ben, o nome mais popular entre os luxemburgueses em 2018, deixou de estar em primeiro lugar no pódio. No ano passado, aparece apenas em quarto lugar na lista da Clínica Bohler, na capital. E nas outras maternidades não foi um nome muito popular.

2019 foi o ano do Gabriel. O nome do arcanjo que anuncia a Maria a boa nova do nascimento de Cristo, na bíblia, já tinha sido várias vezes o nome masculino predileto para os bebés no Grão-Ducado.

No ano passado, nas duas maternidades da capital, Gabriel ficou em primeiro lugar, e, em Esch-sur-Alzette e Ettelbruck, em segundo lugar. Depois de Gabriel, os nomes mais escolhidos são Diego, Charles, Luca, Noé, Louis, Léo e Liam. Já no sul do país, por outro lado, a lista dos dez nomes mais populares dados aos recém-nascidos varia um pouco. Nomes como Enzo, Diego, Santiago e Bryan, por exemplo, têm estado a ganhar terreno.

Restrições nos nomes

Em princípio, os nomes escolhidos pelos pais para o seu filho recém-nascido são adotados quando a criança é registada no registo civil, explica Désirée Biver, assessora de imprensa da cidade do Luxemburgo. "A menos que seja um nome que possa prejudicar a criança. Como Bin Laden ou Devil [Diabo, em português]."

Os sobrenomes de terceiros, como Beckham ou Ballack, também não são permitidos por lei como nomes próprios, diz a administração municipal da capital. Resta agora saber quantas crianças nasceram no Grão-Ducado em 2019. Até 2018, nasceram 6.274 bebés.

Primeiro bebé do ano Em 2020, o primeiro bebé a nascer no Luxemburgo foi um menino. Ao contrário dos nomes aqui apresentados, os pais contrariaram a lista dos mais populares e chamaram ao recém-nascido Malcolm. Malcolm nasceu no primeiro dia de janeiro, à 01h51, na clínica Bohler, em Kirchberg, com 3,6kg e 51 cm de altura.



O artigo original foi publicado em francês no Luxemburger Wort