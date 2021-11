O português que está a dar cartas no mundo do teatro. O casal brasileiro de Bertrange que terá um bebé em breve e que não consegue arranjar casa no Luxemburgo. Reportagem com os comerciantes portugueses de Esch-sur-Alzette. Os temas no Contacto impresso desta semana.

24 de novembro

Os destaques do Contacto desta semana

O novo príncipe dos palcos é português. Chama-se Pedro Martins Beja, nasceu na Alemanha e é filho de emigrantes portugueses. Está a dar cartas no mundo do teatro. Depois do Luxemburgo prepara-se para conquistar o Porto.

O drama de uma casal brasileiro residente em Bertrange que não consegue arranjar casa. A bebé do casal vai nascer no Luxemburgo mas ainda não tem um teto. A reforma da habitação ainda continua a ser uma miragem.

Foto: Contacto

O Contacto foi até Esch-sur-Alzette para testemunhar os preparativos para a Black Friday, a noite dos descontos e promoções. Tudo sobre a semana negra dos comerciantes portugueses.

Em Portugal, contamos a história de Galveias, a freguesia mais rica de Portugal.

Ainda, infografia sobre os manuais escolares que discriminam as mulheres, o guia cultural para os próximos dias e a crítica de cinema do filme sobre a história da família italiana por detrás da marca de alta-costura Gucci.

