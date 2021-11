A violência no bairro mais movimentado do Luxemburgo. A crise dos contentores que poderá por em risco o Natal. O 'regresso' das Doce e outras histórias que contamos esta semana no Contacto.

17 de novembro

Os destaques do Contacto desta semana

Redação A violência no bairro mais movimentado do Luxemburgo. A crise dos contentores que poderá por em risco o Natal. O 'regresso' das Doce e outras histórias que contamos esta semana no Contacto.

O perigo é iminente na Gare da capital. Queixas de mulheres vítimas de agressões sexuais nos transportes públicos, os assaltos violentos que se tornaram rotina. A conselheira comunal Ana Correia Veiga diz ao Contacto que é urgente tomar medidas.

O Contacto esteve em Hamburgo e testemunhou a crise dos contentores no maior porto da Alemanha, que poderá por em risco o Natal.

A febre das Doce está de regresso, impulsionada pelo filme "Bem Bom", que recria a história da girls band portuguesa mais famosa. Mas o regresso desta nova vida também trouxe alguns tormentos.

O jornalista Rui Miguel Tovar escreve sobre o futebol dos fumadores, a propósito do Dia do Não Fumador que se assinala a 17 de novembro.

O Contacto falou ainda com o produtor da série portuguesa do momento na Netflix. E descobrimos que há uma obra de arte da artistas Joana Vasconcelos na capital luxemburguesa.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.