O impasse político em Portugal. A psicóloga que lançou um livro infantil no Grão-Ducado. A heroína alemã que pode ser presa por ter salvo vidas em 2015. As histórias que contamos esta semana no Contacto.

10 de novembro

Os destaques do Contacto desta semana

Redação O impasse político em Portugal. A psicóloga que lançou um livro infantil no Grão-Ducado. A heroína alemã que pode ser presa por ter salvo vidas em 2015. As histórias que contamos esta semana no Contacto.

Com as eleições legislativas antecipadas para 30 de Janeiro, Marcelo Rebelo de Sousa decretou o maior impasse político deste século. Com a direita em lutas internas, o PS a assistir de camarote em sonhos de maioria absoluta e os dissidentes da geringonça a lutar pela sobrevivência, o vazio promete ser longo.

Entrevista com a psicóloga brasileira e luxemburguesa residente no Grão-Ducado que lançou um livro infantil e que promove a importância de ensinar o alemão no país. Contamos ainda a história da heroína alemã de 26 anos que arrisca a prisão por ter salvo refugiados em 2015.

O jornalista Rui Miguel Tovar revisita a história dos anteriores embates da seleção portuguesa contra a Irlanda, em vésperas do jogo de apuramento para o Mundial 2022.

Esta semana, escrevemos ainda sobre os algoritmos aplicados à condução. Se um veículo sem condutor atropelar alguém de quem é a culpa? Não perca também o guia cultural para os próximos dias e a crítica à série portuguesa na Netflix, "Glória".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.