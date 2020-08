Reportagem no centro de rastreamento de contactos do Luxemburgo onde se telefona a informar quem está infetado, o que deve fazer e todos quantos estiveram com essa pessoa.

Os caçadores de vírus do centro de contactos de Hamm

A Inspeção Sanitária em Hamm parece agora uma central telefónica. Especialmente durante a tarde, onde todos os telefones estão a ser utilizados sem descanso. Há trabalho mais do que suficiente a realizar por uma equipa bastante jovem.

Uma realidade que ali se vive desde que a epidemia da covid-19 chegou ao Luxemburgo. Alguns dos cerca de 70 empregados estavam naquela manhã, divididos em pequenos grupos de quatro pessoas, por cada sala, como habitualmente. Todos tinham as máscaras de proteção colocadas.



Através das janelas de vidro nas paredes eles podem ser vistos ao telefone em frente ao computador a rastrear os contatos. O primeiro telefonema é feito para a pessoa que testou positivo para a covid-19, a informar sobre o resultado do teste e onde se tenta descobrir com quem ela contactou e onde esteve, 48 horas antes de realizar a despistagem.

Descobrir a vulnerabilidade

"O primeiro telefonema para uma pessoa com resultados positivos para a Covid-19 é sempre feito por pessoal com formação médica, ou seja, através de um médico ou enfermeiro", explica Sandra Sidon, membro da Direção da Saúde. Esta entrevista pode ser mais longa, durando geralmente uma hora. A pessoa é informada de que deve agora ficar em isolamento por duas semanas. O seu estado de saúde é também analisado para se saber se está em risco.

Depois, é-lhe perguntado com quem esteve em contacto nas últimas 48 horas antes do teste. Considera-se que houve contacto quando as pessoas infetadas estiveram com outras pessoas durante mais de 15 minutos, sem máscara e sem manter uma distância mínima de dois metros.

Uma vez terminada esta conversa telefónica, inicia-se então os telefonemas para o segundo grupo de pessoas deste caso. O objetivo agora é falar com todos os contactos da pessoa infetada e informá-los de que devem entrar em quarentena. Dali a cinco dias, os indivíduos irão realizar o teste de despistagem à Covid-19 e se o resultado for negativo podem então retomar a sua vida normal.

O número de contactos de uma pessoa infetada varia muito. “Há pessoas que não estiveram em contacto com ninguém durante as tais 48 horas, enquanto já houve uma pessoa teve 265 contactos", salienta o epidemiologista Joël Mossong.

Vêm-me imediatamente à mente fotografias das chamadas festas covid-19. Contactar com 265 pessoas em 48 horas? Assim, mais de 15 minutos a falar com alguém sem máscara e sem distância, ou a tocar em alguém. Talvez um treinador sem máscara num ginásio? Joel Mossong não responder à pergunta. À questão de como isto é possível, ele acena ligeiramente irritado. Talvez os empregados ouçam regularmente as histórias mais arrepiantes.

A forma como as pessoas contactadas por estas equipas reagem é muito diferente, diz Sandra Sidon. "A maioria está aliviada com a informação. Alguns dizem 'Oh, já telefonou', porque já tinham sido informados sobre o contacto antes. Só em muito poucos casos há falta de compreensão", salienta esta funcionária da Direção da Saúde. E dá como exemplo, um trabalhador independente que dirige um negócio e tem de ser colocado em quarentena sem apresentar quaisquer sintomas.

Uma grande logística

Para assegurar que as pessoas afetadas tenham todas as informações necessárias é também enviada material informativo por correio, a partir da "central telefónica" em Hamm. Os envelopes contêm o código de acesso para um teste de despistagem, a nota de doença para o empregador, o gel de desinfeção e todas as outras informações necessárias.

Com o aumento do número de infeções registado nas últimas semanas, os dias têm sido longos para a equipa de rastreio de contactos de Hamm que é constituída por voluntários, pessoas da reserva sanitária e pessoal de vários ministérios. Esta equipa é composta por cerca de uma centena de pessoas integrando coordenadores, cientistas informáticos, o secretariado e departamento de logística.

"Bato na madeira". Neste momento, as capacidades são suficientes. Mas ainda podem ser aumentadas", sublinha a Ministra da Saúde Paulette Lenert. Neste momento, o rastreio de contactos está a revelar-se uma forma muito eficaz de manter a pandemia sob controlo. "40 a 50 por cento das pessoas infetadas quando foram contactadas já se encontravam em quarentena, mesmo antes de serem informados do resultado positivo no teste", explica a Ministra da Saúde.

