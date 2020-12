É também indispensável arejar as salas de aula, diz o ministro da educação. Não é agradável com as temperaturas frias mas é importante.

"Os alunos devem usar máscaras FFP2 para melhor proteção", diz ministro

Paula SANTOS FERREIRA É também indispensável arejar as salas de aula, diz o ministro da educação. Não é agradável com as temperaturas frias mas é importante.

Depois de uma semana de ensino à distância, no regresso às aulas presenciais das escolas, “tudo tem de ser reativado rapidamente”.

Todos os alunos dos 4 aos 19 anos vão ser convidados a realizar o teste de rastreio neste regresso, bem como os professores, apela o ministro.

Claude Meisch aconselha "os alunos a usar máscaras de proteção facial FFP2 para uma melhor proteção".

Nas salas de aulas, as janelas vão continuar abertas. “É importante arejar as salas e fazer entrar o ar fresco e se o vírus está no interior deverá sair”, lembra Claude Meisch salientando saber que “não é agradável” com as temperaturas frias do inverno, mas “é muito importante”.

As máscaras FFP2 protegem contra os aerossóis sólidos e/ou líquidos, identificados como perigosos ou irritantes, lê-se na descrição destas máscaras de proteção facial.

Escolas vão estar fechadas entre 4 e 8 de janeiro No regresso às aulas, a 4 de janeiro, todos os alunos vão ter aulas em casa, em ensino à distância, com aulas por streaming como tem estado a acontecer com os alunos em quarentena, anunciou o ministro Claude Meisch na conferência de imprensa que decorre.

No regresso à escola, as salas de aula vão ter detetores de CO2 para monitorizar o ar, mas “as janelas têm de continuar a ser abertas”. Estes aparelhos vão começar a ser instalados durante as férias.

Nas maison relais, a partir de 10 de dezembro os alunos vão ser repartidos por grupos.Tudo para combater a propagação do vírus entre os alunos. Claude Meisch recordou que o número de infeções entre alunos, aumenta com a idade, ou seja, os alunos mais velhos têm mais casos de infeção.

O ministro da educação vinca que a semana de ensino à distância “não é uma semana de férias” mas sim de aulas, por isso “a participação dos alunos é obrigatória”.



