Veio de autocarro para o Luxemburgo em 1982, com uma gaiola com dois canários, uma mala com "pouca coisa" e o sonho de ter uma vida melhor. Depois de ter trabalhado vinte anos para a mesma empresa, o português Orlando Pinto fundou a Sopinor, uma empresa de construção com apenas cinco sócios. Hoje em dia, já são mais de 500 trabalhadores, mas a ambição continua: "Quero ser a melhor empresa do Luxemburgo".

Orlando Pinto: Com a "pá e a picareta" construiu o império da Sopinor

Paula Cravina de Sousa e Sibila Lind